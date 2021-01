Střízlík direktor Sparty Tomáš Rosický přiznal: Musím zhubnout!

Jo, tak proto lítal po Vánocích v závějích na horách s hokejovou legendou Eliášem. Střízlík s postavou jako za korunu třepení se rozhodl zhubnout.

Videotiskovka Sparty před startem jarní ligy. Sportovní direktor Tomáš Rosický (40) se rozšafně kouknul do kamery, nafoukl tváře do rozměrů Otesánka a pronesl: „Předsevzetí do nového roku? Chci trošku shodit, to je můj cíl.“

Hm, coby hráč dával na váhu 65 kilogramů a ani teď nevypadá, že by se přes svátky přecpal řízky a husičkou s knedlíkem a se zelím. No nic, tělesná schránka je jeho svrchovaná záležitost a fandům rudých slíbil, že jejich klub bude v tabulce vážit víc než loni na třetím fleku.

A nevzdal ani titul. „Chceme lepší umístění než v minulé sezoně. Chceme být první, nebo druzí,“ řekl Rosický s mankem sedmi bodů na Slavii.