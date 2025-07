Ostře sledovaná noha. Plzeň získala Jeřábka a hodně si od něj slibuje, ale...

Zkusil si NHL, reprezentoval i na olympiádě. Jakub Jeřábek je v českém hokeji pořád obrovský pojem. Řeklo by se eso… Kdybyste neznali obráncovu zdravotní dokumentaci z posledních dvou let. Otevřená zlomenina holenní i lýtkové kosti, následovaná zraněním téže nohy z letošního play off. Plzeň, kam se zkušený bek po devíti letech vrací, koupila box s tajným obsahem. Může najít poklad, ale taky průšvih. „Kuba ještě neví, co noha udělá,“ přiznal trenér Indiánů Josef Jandač.

Kapitolu v dresu Ocelářů možná raději zapomenout. Jeřábek za Třinec sice po dvě sezony válel, jako přesilovkový dispečer velmi pomohl ke dvěma titulům. Jenže než se dočkal druhého Masarykova poháru, přišel osudný střet s pardubickým Richardem Pánikem, který odnesly kosti.

Bolest, řev, průšvih i dlouhá rekonvalescence. Jakmile se kreativní obránce vrátil do třinecké sestavy, potkal ho další problém na startu předkola play off proti Litvínovu. Po nevinném střetu musel odstoupit, noha opět nevydržela. Obě strany se po všech peripetiích odhodlaly pro změnu trasy, kroky majitele 39 startů v NHL směřovaly do Plzně. Dohodu klub oznámil o víkendu.

„Jsem rád, že jsme se nějak domluvili a můžu v týmu vůbec být. V létě jsme byli v kontaktu. V klubu se toho dost změnilo, moc kluků už jsem neznal, ale zázemí ano. Místo v kabině mám jen o kousek vedle než dřív,“ líčil Jeřábek v pondělí po absolvovaném tréninku na ledě, kdy na sobě nenechal znát žádný limit, patřil dokonce k nejrychlejším bruslařům.

Za Indiány už zvládl zasáhnout do osmi sezon. Právě na západě Čech odšpuntoval famózní éru, která ho dovedla i do národního týmu. Tam se potkal s Josefem Jandačem, aktuálním plzeňským koučem. Trenér si od nejčerstvější posily hodně slibuje, ale nechce se v soudech unáhlit.

Délka kontraktu? Přísně tajné...

„Je to Plzeňák. Jde o hráče, který má spoustu zkušeností. Přes léto proběhla komunikace, sám projevil zájem být doma. Uvítali jsme to, ale konzultovali jsme s ním zranění a konec sezony, kdy naskočil a znovu vypadl. Je poctivý, sám řekl, že aby tady byl, musí být platný a hrát. Zatím se cítí dobře. Ale nikdo neví, jak se po těžkém zranění bude situace vyvíjet. Zapojil se, bude trénovat, a během další dvou měsíců sám uvidí, jak na tom je,“ varoval Jandač.

Taky proto Škoda drží délku hráčova kontraktu ve složce přísně tajné. Každopádně se nemusí obávat podobné krize, jaká nastala v Litvínově po výpadku zraněného Michala Moravčíka. Mezi ofenzivně smýšlejícími obránci má Plzeň spíše přetlak než nedostatek. Přesilové hry by měl nově řídit z Vítkovic příchozí Stuart Percy, dosud jim velel Petr Zámorský. Produktivní čísla jdou i za Lotyšem Kristiansem Rubinsem, na Jeřábkovo výraznější zapojení tak není důvod spěchat.

„Budeme muset být trošku opatrní,“ uznal Jandač. „Musím říct, že všechno drží, na ledě si na zranění de facto nevzpomenu. Snad ale noha vydrží hlavně zápasový koloběh,“ dodal sám Jeřábek.

Na složité období zkusí čtyřiatřicetiletý borec co nejdříve zapomenout. „Bylo to na hlavu. Celá poslední sezona byla hodně psychicky náročná pro celou rodinu i Třinec. Ale tak to je. Buď se budete dívat dozadu, anebo dopředu. Cíle v Plzni musí být postupné. Dobře začít, získat formu, sbírat bodíky. Kvalita v týmu bude, ale ukáže se až v sezoně.“

Jeřábek má prvotřídní vizitku, v roce 2013 slavil s Plzní jako šampion. Ve stopovém množství asistoval i u mistrovských jízd Washingtonu a St. Louis, byť v NHL hrál nejvíc za Montreal. Někdejší kapitán české dvacítky z mistrovství světa patří mezi deset jmen, jimiž plzeňské vedení vyztužilo mužstvo v posezonní přestávce. Z obranných řad zmizeli mladíci Max Pšenička a Jan Skok, do Kladna se přesunul také ostřílený Jan Piskáček.

JAKUB JEŘÁBEK V TŘINCI