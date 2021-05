Daří se mu po všech stránkách. S přítelkyní čekají miminko, s Třincem vybojoval titul a byl také nejproduktivnějším bekem extraligy. Blesk proto Martina Gernáta (28) vyhlásil obráncem sezony. On se na oplátku rozpovídal mimo jiné o tom, co jeho týmu pomohlo k zisku poháru.

Všichni si dobře pamatují tragickou událost, která v únoru otřásla nejen děním v třineckém klubu. Kapitán Petr Vrána tragicky přišel o milovanou manželku, která se utopila při záchraně psa na tající vodní nádrži Slezská Harta. „Všichni kluci v kabině ji znali. Když se něco takového stane, je to obrovská tragédie pro celý tým, jsme jako jedna rodina. Každého to zasáhlo,“ řekl smutně Gernát.

„Klobouk dolu před ním, je to lídr. Díky jeho návratu se tým o to víc stmelil a chtěl vyhrát. Ukázal nám, že si za tím musíme jít,“ pokračoval slovenský bek v odpovědi na citlivé téma. „Peťovi pomohl kolektiv, že byl mezi námi. Všichni jsme fungovali úplně normálně. Moc to nechci rozebírat, byla to těžká situace. Ale chtěli jsme pro něj být k dispozici a pomoct mu…“

