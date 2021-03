Jako baletka tančila se svým mužem Petrem Vránou (35) po hokejové mapě. Amerika, Rusko, Švédsko, Česko. Před lety konečně Kanaďanka Lindsey (†35) našla domov mimo jiné i na břehu Slezské Harty. Přehrady u Bruntálu, jejíž vody jí vzaly život.

Byla to láska jako ze střední školy. Přesto přetrvala sedmnáct let a kvetla by dál, kdyby v úterý nedošlo ke strašlivé tragédii. Petr s Lindsey se potkali, když jim bylo osmnáct. On se z kanadské juniorky snažil probít do NHL, ona se po zranění smiřovala s tím, že přišla o životní sen. Totiž stát se profesionální tanečnicí. „Byl jsem ve věku, kdy kluci začínají s holkama chodit. Doma jsem nebyl, takže byla přirozená věc, že jsem si našel holku tam,“ vzpomínal Petr na seznámení pro MF Dnes.

Už tehdy Lindsey zažila kulturní šok, když ji v létě vzal domů do Šternberka. To nejtěžší období ale pro usměvavou Kanaďanku nastalo, když Petr po sedmi letech skončil v zámoří. S 16 zápasy v NHL za New Jersey a po zlomenině nohy šel do Vítkovic. „Já se zase ráno těšil na tréninky, ale pro manželku to bylo těžší, nemluvila česky, byla sama. Fakt si toho kvůli mé kariéře prožila hodně,“ věděl Vrána.

Jenže láska hory přenáší. A nejen hory – i působení v dalekém Chabarovsku a dalších ruských štacích. V Praze pod Strahovem si pořídili byt, na Slezské Hartě letní sídlo. A když se jim v roce 2015 narodil syn Leo, Lindsey už mluvila trošku česky. „Učila se sama, já na to neměl nervy. U doktora nebo na úřadě by asi měla problém, ale jinak se domluví slušně. Třeba v obchodě úplně v pohodě. Klobouk dolů,“ vyprávěl Petr před dvěma lety pro Právo s tím, že doma je úředním jazykem ale angličtina a malý v tom má malinko guláš.

Díky tomu, že se před sezonou 2016/17 usadili v Praze, kde Vrána podepsal smlouvu se Spartou, tak se mohla Lindsey vrátit i ke svému dávnému snu. „Od raného věku mě inspirovalo všechno, co se točilo kolem tance,“ řekla pro časopis Glanc. Na balet nezapomněla ani při cestách po světě, ale až v Praze začala navštěvovat baletní školu. A co víc, díky ní se seznámila s Michalem Štípou, tehdy prvním sólistou Národního divadla (dnes vede balet v Olomouci), který jí začal dávat individuální lekce. „Lindsey patří mezi mé nejlepší studentky, a i když je tanec jen jejím koníčkem, má povahu, jakou by měl tanečník mít – píli, pokoru, zapálení pro tanec. A ještě k tomu je nádherná ženská,“ mluvil o ní její baletní mistr.