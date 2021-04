Třinečtí hokejisté to dokázali, jako čtvrtí v historii extraligy obhájili titul po výhře 2:0 nad Libercem. Slzy štěstí na ledě neskrýval kapitán Petr Vrána (36), kterému krátce před startem play off utonula manželka Lindsey (†35).

„Všichni věřili. Těžké bylo celé play off, Liberec nám nedal nic zadarmo. Rozhodly maličkosti, v posledním zápasu už všichni věřili. Kabina držela při sobě a je to hrozně cítit na ledě. Všichni si to strašně přáli,“ radoval se kapitán Petr Vrána v prvním rozhovoru po tragickém úmrtí manželky Lindsey.

Na ledě se radoval kromě rozjuchaných spoluhráčů a členů realizačního týmu i se synem Leem, kterému dal svou medaili. Neubránil se slzám dojetí stejně jako kamarádka zesnulé manželky. Extrémně silný moment.

Vránova žena se na začátku března utopila poté, co se jí během procházky kolem Slezské Harty zaběhl pes na tenký led. Při jeho záchraně se propadla do vody a ani rychlý příjezd záchranářů už jí nepomohl.