Koronavirová krize fatálně zakývala světem a zasáhla i sport. Rušily se soutěže, odměny celkově byly nižší, krátily se platy, přesto se ale našly hvězdy, kterým znovu na účet přišel ohromný balík. Vždyť jen desítka nejlépe placených za posledních dvanáct měsíců dostala dohromady více než miliardu dolarů (cca 21 miliard korun). K jejich štěstí většinu z příjmů mimo sport. Kdo podle Forbesu ukrojil nejvíce? A kolik to bylo?

10. Kevin Durant (basketbal)

Po vážném zranění achilovky vydělával naplno i sportem, ale nejvíc zbohatl, když společnost Uber koupila Postmates, kde on investoval milion dolarů už v roce 2016. Mimo to byl producentem filmu Two Distant Strangers, který získal Oscara.

Výdělek: 75 milionů dolarů (cca 1,6 miliardy korun)