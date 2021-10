Odveta válečnic: Pudilová přiznala chyby a trénovala v gymu McGregora

Na konci ledna předvedly pořádnou česko-polskou válku. Lucie Pudilová tehdy porazila Martu Waliczekovou na body. Od té doby bojovnice z Příbrami stihla dva duely. Z posledního v červenci odcházela s bodovou prohrou.

„Věděla jsem, že potřebuju změnu už před svým posledním zápasem, kde mi všechny věci úplně nesedly,“ přiznává Pudilová ve videu Cesta na Oktagon Prime 4. „Měla jsem v plánu nejít na zem a nepočítala jsem, že mě může takhle naházet a udržet tak dlouho. V tom si myslím, že byla moje chyba. Že jsem nepočítala s tím, že jí to bude vycházet.“

Jako McGregor

Sedmadvacetiletá UFC veteránka se rozhodla pro pořádnou změnu a vydala se do irského gymu SBG Ireland v Dublinu, který proslavil sám Conor McGregor. Pudilová se tam dostala do „péče“ trenéra Johna Kavanagha, jenž pomáhá v kariéře právě nejslavnějšímu MMA bojovníkovi.

„Napsala nám do tělocvičny a my jsme jí řekli, ať přijede a na týden si to tady zkusí,“ prozrazuje ve videu pro Oktagon MMA Kavanagh. „Vždycky zápasníkům říkám, že oni nemusí sednout mně a já nemusím sednout jim. Už je to pár měsíců a myslím, že si docela rozumíme. Nehraje si, myslí to vážně a tvrdě dře. Není to sranda. Byla už i v UFC, takže není žádný začátečník.“

O rezervách talentované bojovnice promluvil další úspěšný kouč Dave Roche: „Věděli jsme, že je skvělá sportovkyně, ale technicky je ještě co zlepšovat a rozhodně se může stát šampionkou.“

Zpátky do minulosti

V zajímavém mini-dokumentu Pudilová zavzpomínala i na dobu před sportovní kariérou. „Než jsem začala zápasit, tak jsem tančila. To mi vůbec nešlo, byla jsem dost levá. Přešla jsem na bojování a tam už to šlo líp,“ vypráví česká válečnice s pousmáním. „Začala jsem dost mladá, bylo to takové nenápadné. Zkoušela jsem techniky, které mě bavily, a neměla jsem v úmyslu v tom nějak pokračovat.“

O svém startu ve videu mluví i polská zápasnice. Ta se bojovým sportům věnuje už od jedenácti let.

Waliczeková ale především zdůrazňuje, že ji výsledek první pekelné bitvy s Pudilovou pořádně rozladil. „Vím, že jsem vyhrála, proto jsem měla ruku nahoře. Byla jsem velmi naštvaná. Jak na rozhodčí, tak i na celou situaci, ale ne na Lucii.“

A co na to říká sama „Příbramská Střela“?

„Když prohraju, ať už si o zápase myslím, co chci, tak respektuji rozhodčí. Akorát jsem z toho smutná a vyřeším si to sama se sebou a nepotřebuji to nějak ventilovat,“ tvrdí Pudilová. „Myslím si, že ona to úplně neunesla a že tohle od ní nebylo úplně hezký.“

K odvetě dvou velikých bojovnic dojde už 6. listopadu na turnaji Oktagon Prime 4 v Pardubicích.

Lístky na turnaj zde >>

PPV ke koupi zde >>