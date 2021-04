Nejlépe placené tenistky: Šarapovová vedla i bez rakety, Kvitová nejvýš šestá

Ruska Maria Šarapovová se držela v čele žebříčku 11 sezon i v dobách, kdy ji trápila zranění. V jejím případě nešlo zdaleka jen o prize money, ale o peníze od sponzorů. V roce 2015 získala 148 milionů korun z prémií na turnajích, od sponzorů přidala půl miliardy. Proto rozjela také vlastní byznys, má vlastní značku cukrovinek.

To Serena Wiliamsová na prize money získala dvakrát tolik co její sestra Venus, a ta je v žebříčku druhá. Stejně jako Šarapovová se udržela americká superstar v čele, aniž by vzala raketu do ruce i během svojí mateřské pauzy. V roce 2019 brala 646 milionů korun, z toho 553 milionů pocházelo od sponzorů.

V TOP 10 se objevily pouze dvě Češky. Petra Kvitová po svém druhém vítězství na Wimbledonu obsadila v roce 2015 se 170 miliony korun šesté místo, většinu si ale uhrála na odměnách. O čtyři roky roky později se dostala na osmé místo Karolína Plíšková – tehdy finalistka US Open brala 140 milionů korun.