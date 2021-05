Kdo ze sportovců bral nejvíc: Federer si počkal, Ronaldo ustoupil Messimu

Tiger Woods (golf)

Celé první desetiletí nového století a ještě pár let k tomu. Celkem 12 let (z toho 11 roků v řadě) byl golfový mohykán v čele žebříčku nejlépe vydělávajících sportovců. Na počátku svého dominantního období bral 1,4, miliardy korun, v roce 2008 bral bezmála jednou tolik. Ve videu se dozvíte, z čeho se jeho příjmy skládaly.

Floyd Mayweather (box)

Umí si vydělat, jakmile vstoupí do ringu. Ani ne tak od sponzorů, ale díky televizním právům. Neuvěříte, kolik miliard bral při „souboji století“ za pár desítek minut rozdávání v roce 2015 při výhře nad Filipíncem Mannym Pacquianem.

Cristiano Ronaldo (fotbal)

Zářil v Manchesteru United a Realu Madrid, teď dává góly v dresu Juventusu Turín. Těží nejen ze svých dovedností na hřišti, s půlmiliardou followerů na sociálních sítích je miláčkem sponzorů. V roce 2016 a 2017, kdy žebříčku sportovních milionářů vládl, takod nich dokázal brát hodně podstatnou část svých příjmů.

Lionel Messi (fotbal)

Na první místo žebříčku se vyhoupl Messi poté, co Ronaldo odešel do Juventusu a musel se finančně „uskromnit.“ Messi si naopak svoji pozici upevnil a od Barcelony bral v přepočtu 1,8 miliardy korun. Jenže se naučil ještě lépe využívat svoje jméno na reklamním trhu. Kolik mu to vyneslo?

Roger Federer (tenis)

Možná se budete divit, ale Federer se loni stal nejlépe placeným sportovcem až v 39 letech. Uprostřed koronavirové krize. Proč? Tenisový velikán má nejlepší sponzorské portfolio a tak loni nemusel ani odehrát moc zápasů.