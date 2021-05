Mám pěknou prdelku, tak proč bych ji neukázala? Láska fotbalového snajpra Paris Saint-Germain Maura Icardiho Wanda (34) vyfotila své pozadí. Jenže přišla cenzura!

Chvíli poté, co to nahrála na Instagram, byl žhavý snímek fuč. „Nechápu to! Kdo to byl? Jsme v roce 2021, nebo 1810? To přece není na cenzuru!“ zuřila vnadná blondýnka, jíž Mauro převzal argentinskému exparťákovi Maxi Lópezovi.

„Jsem žena, která má skvělé tělo. Závist je jednou z nejošklivějších věcí!“ dodala, fotku upravila a přidala ji na sítě znovu. A fanoušci zase šílí blahem. Podruhé už jí snímek vydržel a sličná žena tak mohla být spokojena, že na nepříjemnou cenzuru vyzrála.