Hlavní sok Česka na EuroBasketu v problémech? Estonská hvězda kvůli ramenu opustila tým
Pokud budou platit papírové předpoklady, Češi by si to o postupovou místenku do play off EuroBasketu 2025 měli rozdat s Estonskem v přímé bitvě ve třetím klání na turnaji. Z Pobaltí však dorazila zajímavá zpráva. Dlouhodobé zdravotní problémy, které trápí estonskou hvězdu, se znovu ozvaly. Pivot Maik-Kalev Kotsar (28) odcestoval ze soustředění, nenastoupil ve středu do přípravného utkání proti Švédsku a čeká se, jak se situace kolem jeho ramene vyvine.
Osmadvacetiletý Kotsar po dvou letech ve španělské Baskonii minulé léto přestoupil do Japonska. Uplynulou sezonu strávil v Jokohamě. Před EuroBasketem 2025 se o něm mluví jako o jedné z hlavních opor týmu kouče Heika Rannuly. Teď ale celé Estonsko čeká, co bude. Kotsar kvůli pochroumanému rameni nuceně opustil národní družstvo a odcestoval zpět do Japonska. Kvůli doplňujícímu vyšetření si jej zavolal jeho jokohamský zaměstnavatel.
Přitom minulý týden Kotsar ubezpečil estonská média, že rameno, které ho dříve trápilo, už není problémové. V přípravě ani neabsolvoval jakýkoliv souboj, který by jeho zdravotní stav měl zhoršit. Preventivní magnetická rezonance před několika dny však odhalila něco jiného, což vedlo klub k tomu, aby si Kotsara vyžádal na další kontrolu v Japonsku.
„Byla to rutinní magnetická rezonance, ale vyšetření ukázalo něco nestandardního. Předali jsme tuto informaci klubu, Jokohama přišla se žádostí o další vyšetření. Není ale důvod k panice. Jen v tuto chvíli čekáme na výsledky,“ uklidňoval fanoušky tiskový mluvčí estonské reprezentace Eerik Parvits.
Pro Estonce by byla absence Kotsara naprosto fatální. Dá se říct, že jejich sestava se má letos na EuroBasketu točit právě kolem zkušeného pivota pod košem, a rozehrávače Kristiana Kullamäeho.
Situace je nyní taková, že pokud kontrola v Japonsku dopadne dobře, Kotsar by se měl během následujících dní k národnímu týmu znovu připojit. V opačném případě by Estoncům chyběla hlavní zbraň v honbě za postupem. EuroBasket v Rize mají vzít útokem také estonští fanoušci, kterých by mělo být v době turnaje ve městě až patnáct tisíc. S Kotsarem, nebo bez něj? Toť otázka.