Tak taková varianta asi dopingové komisaře nenapadla. Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská (21) vymyslela opravdu netradiční výmluvu, jak se jí do těla dostal zakázaný mesterolon. Za pozitivní test prý může sex s jejím partnerem!

Problémy mladé krásky začaly vloni v listopadu. Tehdy komisaři při rutinní zkoušce odhalili v jejím těle tuto zakázanou látku. Koncem roku pak byl potvrzen i trest dočasné suspendace s účinností od 7. ledna 2021.

„V moči mi našli velmi nízké hodnoty mesterolonu. Vzhledem k nízké koncentraci jsem dostala vědecké potvrzení, že pozitivní výsledek mohl vzniknout kontaminací od druhé osoby. Navíc tuto látku využívají především muži jako lék a ženám se pro škodlivé účinky nedoporučuje,“ uvedla na svou obranu Dajana.

Následně přišla s obhajobou, že jí zakázanou látkou kontaminoval přítel během sexu. To by se zdálo jako zajímavá a zřejmě i možná varianta. Má však jeden zásadní háček. Její partner vypovídal před komisí a popřel, že by někdy léky obsahující mesterolon užíval. Tím podrazil příběh své milé a její trest tak stále trvá.

Sličná blondýnka ale nezahálí ani během nucené pauzy. Věnuje se své hudební kariéře, spolupracuje se sponzory a zásobuje své fanoušky svůdnými fotografiemi.