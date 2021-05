Drahý Werner se v Chelsea trápí. Čísla má strašná, nedělá dost, tvrdí experti

Jde o výhru, která může na Stamford Bridge přinést klid. V posledním kole Chelsea teď stačí vyhrát na hřišti Aston Villy a Champions League má pro příští sezonu bez ohledu na výsledky konkurentů jistou.

O úterním výsledku 2:1 rozhodly góly Antonia Rüdigera a Jorginha, jenž vstřelil ten vítězný z penalty. Za Leicester v závěru jen korigoval Kelechi Iheanacho. Dvakrát ale stadion, na který se po dlouhé době vrátili příznivci, bouřil už v první půli za stavu 0:0.

Timo Werner nejprve pohotově využil dobrou přihrávku za obranu a překonal gólmana. Oslavy ovšem vzápětí zastavilo viditelné ofsajdové postavení. Ve 35. minutě trvala euforie ještě déle. Werner si našel míč ve vápně a krkolomně ho dopravil do sítě. Emotivně se rozběhl k rohovému praporku, slavil s fanoušky.

„Konečně!“ jako by chtěl vzkázat. Vždyť v tomto kalendářním roce zatím dal pouhé čtyři góly. A tahle bilance platí i nadále. Opakovaný záběr totiž odhalil, že pětadvacetiletý forvard dostal míč do sítě rukou. Takže zase nic…

„Jeho čísla jsou na útočníka v tak velkém klubu strašná,“ prohlásil ve studiu televize Sky Sports Graeme Souness, trojnásobný vítěz PMEZ s Liverpoolem.

Abychom byli konkrétní – Werner se od letního přestupu z Lipska za 60 milionů eur trefil v Premier League šestkrát. Čtyři zásahy přidal v Lize mistrů, po jednom v FA Cupu i v Ligovém poháru. Na borce, který přicházel z Německa s pověstí zabijáka, co v poslední bundesligové sezoně atakoval třicetigólovou metu, je to zkrátka málo.

„Dobré je, že se dostává do šancí. Je rychlý a ve sprintu většině obránců uteče. Ale klub jako Chelsea nemůže mít nejlepšího střelce se 7 góly (Jorginho). Budou muset někoho najít. Ať už Wernera, Havertze nebo někoho, koho přivedou. Myslím, že to je pro ně poslední díl skládačky,“ vysvětlil Souness.

V podobném duchu mluvil i Jimmy Floyd Hasselbaink, bývalý elitní kanonýr Chelsea. Werner prý musí být před bránou nekompromisnější.

„Líbí se mi jeho duch a energie. Ale jako útočník top týmu čekáte v zápase na pár situací. A když pak přijdou, musíte být připravený a dostat míč do sítě. Pro to on podle mě nedělá dost. Mít 6 gólů zkrátka nestačí, to dobře ví. V koncovce musí být klidnější,“ poznamenal Hasselbaink.

Vylepší ještě Werner v závěru sezony své statistiky? Jak v neděli proti Aston Ville, tak za týden ve finále Ligy mistrů s Manchesterem City, by se to Chelsea náramně hodilo.