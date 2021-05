Na den přesně čtyři roky. Právě tolik času uplynulo od tragické události, která poznamenala český fotbal. Ve Švýcarsku si tehdy vzal život fotbalista David Bystroň (†34). Ani po letech na něj jeho bývalý klub a spoluhráči nezapomínají. Dojemný vzkaz mu do nebe poslal parťák David Limberský (37).

Tragičnost celé události byla o to větší, že pár týdnů předtím dospěl ke stejnému rozhodnutí i František Rajtoral (†31), další bývalý plzeňský obránce. Západočeský klub se tak do smutku halil hned dvakrát v krátké době a pro řadu hráčů to bylo extrémně těžké období. Vždyť s oběma chasníky dlouhá léta kopali a získali premiérový titul pro fotbalovou Plzeň.

Oba bývalé pilíře plzeňské defrnzivy si pro svůj dobrovolný odchod vybraly oběšení. David Bystroň se tak rozhodl kvůli finančním problémům. Ty měl i kvůli dopingovému hříchu, který mu přerušil rozjetou kariéru.

Že na své hráče nezapomíná, ukázala Viktorka, když zveřejnila vpomínku na Bystroně na svých sociálních sítích. Tu okamžitě použil i plzeňský srdcař David Limberský , který dopsal vzkaz pro svého kamaráda. „Legenda nikdy neumírá,“ ukázal »Limba«, že v jeho vzpomínkách stále žije.