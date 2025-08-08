ZNÁMKY Sparty: Kuchtovi vyšel třetí pokus, nejistý Vindahl. Kdo měl levnou asistenci?
Kvalita na straně Sparty. Ryneš jde nahoru, Birma bez rozpaků na penaltu
Chvíli to vypadalo na nečekané komplikace, ale Sparta si nakonec s přehledem poradila. Na úvod 3. předkola Konferenční ligy otočila zápas proti Araratu-Armenia a po výhře 4:1 míří k postupu. Jak výkony Pražanů v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ohodnotil deník Sport? Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.