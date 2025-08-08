Rodiče Dahlmeierové (†31) na místě tragédie: Jak to bude s pohřbem?

Autor: as
Rodiče Laury Dahlmeierové odletěli do Pákistánu.
...i ve výloze obchodu s nábytkem jejího otce.
Pietní místo v parku...
Susi a Andreas Dahlmeierovi.
Prázdný stan pod horou
Fotografie sdílel Huber na svém profilu
Záchranná skupina s Marinou Kraussovou
Na Lauru Dahlmeierovou v rozhovoru zavzpomínal Ondřej Moravec, současný trenér mužské reprezentace
Po konci kariéry zůstala Laura Dahlmeierová u biatlonu jako televizní expertka
Jedna z posledních fotografií Laury Dahlmeierové (vlevo) z 29. června 2025 před osudným výstupem v Pákistánu
Susi Dahlmeierová v dokumentu ZDF
Andreas Dahlmeier je šéfem Horské záchranné služby Garmisch-Partenkirchen
Laura Dahlmeierová hovoří o nebezpečí v horách v dokumentu ZDF
Laura Dahlmeierová s Marinou Kraussovou
Laura Dahlmeierová s Marinou Kraussovou
Laura Dahlmeierová s Marinou Kraussovou
V horách zemřel i bývalý přítel Laury Dahlmeierové Robert.
Lauru Dahlmeierovou připomněla na Instagramu také Veronika Vítková
Jessica Jislová a její vzpomínka na Lauru Dahlmeierovou
Reakce Jakuba Štvrteckého na úmrtí Laury Dahlmeierové
Upřímnou soustrast vyjádřil i fotbalový klub Schalke 04
Upřímnou soustrast vyjadřuje i kancelář německého prezidenta
Příspěvek Martiny Sáblíkové.
Laura Dahlmeierová přinesla německému biatlonu řadu úspěchů
Německá biatlonistka Laura Dahlmeierová ukončila kariéru už v 25 letech
Na olympiádě v Pchjongčchangu vybojovala Laura Dahlmeierová dvě zlaté medaile
Laura Dahlmeierová se stala sedmkrát mistryní světa
Laura Dahlmeierová a Gabriela Soukalová na stupních vítězů během MS 2017
Laura Dahlmeierová a Gabriela Soukalová na stupních vítězů během MS 2017
Laura Dahlmeierová přinesla německému biatlonu řadu úspěchů
Laura Dahlmeierová, Gabriela Soukalová a Anais Chevalierová na stupních vítězů na MS 2017
Laura Dahlmeierová závodila v roce 2016 v Novém Městě na Moravě
Gabriela Soukalová a Laura Dahlmeierová, velké soupeřky, které se ale vzájemně respektovaly
Laura Dahlmeierová a Gabriela Soukalová na stupních vítězů v Novém Městě na Moravě v roce 2016
Gabriela Soukalová a její vzkaz Lauře Dahlmeierové.
Událost zasáhla i českou biatlonistku Evu Puskarčíkovou.
Laila Peak
Laura Dahlmeierová s Marinou Krassovou na začátku výpravy v Pákistánu

Vyzvednutí a převoz těla do Německa se neplánuje, pohřeb zatím také ne. Rodiče biatlonové šampionky Laury Dahlmeierové (†31), která minulý týden zahynula při sestupu z hory Laila Peak (6096 m n. m.) v pohoří Karákóram, prozatím odmítli i zádušní mši...

Zlomení ze ztráty své slavné dcerušky odletěli Andreas a Susi Dahlmeierovi na místo tragédie, v Garmisch-Partenkirchenu se zatím čeká, co dál. Ve městě vzniklo několik pietních míst, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie je kondolenční kniha, po hvězdné biatlonistce plánují pojmenovat tamní park.

„Neuděláme ale nic bez souhlasu rodiny,“ upozornila starostka Kochová. Velké loučení s milovanou Laurou tak proběhne až po návratu jejích rodičů z Pákistánu.

...i ve výloze obchodu s nábytkem jejího otce.
...i ve výloze obchodu s nábytkem jejího otce.

 

Témata:  blesksportNěmeckoLaura DahlmeierovápohřebGarmisch-PartenkirchenPákistánNanebevzetí Panny MarieKarákóram

Související články



Články odjinud