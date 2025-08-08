Rodiče Dahlmeierové (†31) na místě tragédie: Jak to bude s pohřbem?
Vyzvednutí a převoz těla do Německa se neplánuje, pohřeb zatím také ne. Rodiče biatlonové šampionky Laury Dahlmeierové (†31), která minulý týden zahynula při sestupu z hory Laila Peak (6096 m n. m.) v pohoří Karákóram, prozatím odmítli i zádušní mši...
Zlomení ze ztráty své slavné dcerušky odletěli Andreas a Susi Dahlmeierovi na místo tragédie, v Garmisch-Partenkirchenu se zatím čeká, co dál. Ve městě vzniklo několik pietních míst, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie je kondolenční kniha, po hvězdné biatlonistce plánují pojmenovat tamní park.
„Neuděláme ale nic bez souhlasu rodiny,“ upozornila starostka Kochová. Velké loučení s milovanou Laurou tak proběhne až po návratu jejích rodičů z Pákistánu.