Pysyk ve Spartě: Jako bek hrál NHL i v útoku, zkolaboval při basketu. Irving je most

Případ Vrána. Proč klesají počty Čechů v NHL, co děláme špatně? Zaplatí svaz Dudu?
Nová posila Sparty Mark Pysyk
Ostřílený obránce Mark Pysyk je jednou z nových posil Sparty
Mark Pysyk (vpravo) se na Floridě potkal s Jaromírem Jágrem
Obránce Mark Pysyk z Floridy padá na led po souboji s útočníkem Brockem Boeserem
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Florida, Dallas, Buffalo, Detroit, Pittsburgh, Calgary, Lappeenranta, Praha. To není anotace cestovatelské příručky, ale pracovní destinace sparťanského obránce Marka Pysyka (33) za posledních pět let. Má na co vzpomínat. Opravňuje ho k tomu 525 startů v NHL a bohatý soubor zážitků, který získal na cestách. V rozhovoru pro deník Sport poprvé zevrubně odkrývá, jakého hráče i člověka si v něm Sparta pořídila. „Udělám, co po mně budou chtít,“ slibuje Kanaďan.

Sedmnáct měsíců se skoro nedotkl puku. Opakované zranění Achillovy šlachy bylo jedním z nejtěžších období, které Marka Pysyka potkalo. Před třemi lety mu v podstatě utnulo pokračování v NHL. „Je těžké říct, co by se bez zranění stalo,“ zamyslel se zadák, kterého Buffalo před 15 lety lovilo v prvním kole draftu. Podělil se také o řadu humorných vzpomínek – třeba jak se na Floridě ocitl v útoku nebo proč začal nosit manžetové knoflíčky po dědečkovi.

Začněme Spartou. Co jste věděl o české lize, když jste s klubem poprvé komunikoval?
„Vlastně nic moc. Já příliš neznal ani detaily o hráčích a klubech v NHL, když jsem v ní nastupoval. Nejsem mimo hřiště tak velkým hokejovým fanouškem. Určitě mi svým způsobem otevřela oči sezona ve Finsku. Slyšel jsem, že extraliga je oproti finské soutěži trošku bližší americkému stylu, více systémová i fyzická. Češi, které jsem potkal, byli nejen silní, ale také velmi chytří hráči.“

Máte konkrétní vzpomínku na českého spoluhráče?
„Ano, ještě z juniorky. Tam jsem měl dokonce českého spolubydlícího, který žil se mnou i mou rodinou. Byli jsme velmi dobří přátelé. Jmenoval se

