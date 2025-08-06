Chorého paradox: Slávista zdravý do derby i Ligy mistrů? Flastr jako lázně
Všechno zlé je pro něco dobré? Tohle klišé si vezme za své i Slavia a Tomáš Chorý (30)! Hroťáka sice čeká přísný trest za úder do slabin brankáře Heči ze Slovácka. Jenže může to pomoci jak jemu, tak také klubu.
Nejde jen o volné víkendy, které nyní umožní Chorému trávit čas s rodinkou. Díky »nařízeným lázním« dá také odpočinout bolavým tříslům, jež ho trápí už od jara. Sešívaní, kteří na rozdíl od soků ještě nevstoupili do pohárů, a tak hrají jen jednou týdně, si zase v mistráku ozkoušejí jiné varianty ofenzivní hry. Do Ligy mistrů pak v polovině září vstoupí s odpočinutým šutérem, a pokud »Choras« nedostane víc než osm zápasů, bude připraven i do říjnového derby se Spartou!
Repre s otazníkem
Druhou stranou mince ovšem bude nerozhranost. Chorý je zvyklý se bít i s bolístkami každý zápas, herní výpadek ho tak může negativně ovlivnit. A také ho to může stát místo v nároďáku pro důležitý mač kvalifi kace MS v Černé Hoře (5. září)!
Jak už Blesk psal včera, slávista se navíc plácne přes kapsu – na pokutách a neproměněných prémiích přijde klidně o tři čtvrtě milionu korun. Ještě těžší to bude mít u fanoušků a i samotný klub mu dal najevo, že mlátit soupeře do rozkroku fakt není dobrý nápad... „Podobná chování nebudeme tolerovat!“ vzkázala Slavia. Poučí se Chorý konečně?