Poslední rozloučení s předčasně zesnulým Markem Trončinským (†32) proběhne v pátek. Prostřednictvím parte to oznámila hokejistova rodina.

„Kdo v srdcích žije těch, které opustil, ten nikdy neodešel…“ To jsou slova, která bývalého reprezentanta vyprovodí do nebe v pátek odpoledne v obřadní síni Starého krematoria v Ústí nad Labem – Střekově.

Zpráva o Trončinského předčasné smrti se nečekaně objevila v neděli ráno - den poté, co zemřel. O jejích příčinách se od té doby jen spekuluje, vzkaz na rozloučenou tam nahoru mezitím hojně posílali hokejoví kamarádi. „Děkujeme všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku,“ napsala do parte za všechny, co Máru milovali, jeho rodina.

Obránce Marka Trončinského pardubické Dynamo před časem vyřadilo z kádru, nyní se však do sestavy vrátil a hodlá vzít na sebe velkou zodpovědnost







