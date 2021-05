Látal o úmrtí kamaráda a spoluhráče Trončinského (†32): To nejde vstřebat

Ještě minulý týden zjišťoval Martin Látal (33) u Marka Trončinského, co ho čeká v Sheffieldu. Po 13 letech se rozhodl vyrazit do zahraničí, Litvínov vymění za britskou ligu. Trončinského v klubu hodně uznávali.

„Byli jsme v každodenním kontaktu a hrozně jsme se na společné angažmá těšili. Právě i fakt, že tam bude Marek, mě trochu nalomil, abych do Anglie šel. Znal jsem ho strašně dlouho. Byl to pro mě šok, že tady není. Pořád je to šok,“ říká útočník.

Marek Trončinský byl z hokeje v Sheffieldu nadšený. Nadchnul i vás?

„Agent mi tuhle variantu nabídl a Marek mi pak hned psal, že o mně mluvil s trenérem. Nese velkou zásluhu na tom, že se příští sezonu objevím v Anglii, vychvaloval mi to moc, to samé ostatní kluci, se kterými jsem si pak ještě psal. Ale Marek na tom má určitě největší podíl, a zprávu o něm nemůžu jen tak vstřebat.“

Vědělo se o něm, že má své démony, se kterými se pral. Jaký byl jako spoluhráč a parťák?

„Výbornej kluk do party, který nezkazil žádnou srandu, to vám řekne asi každý. A ano, měl svoje démony, na druhou stranu, nikdo neví, jak by se zachoval v jeho kůži. Nikdo opravdu neví, co prožíval, co se mu honilo hlavou. Můžete vidět, že vydělal peníze... Ale co opravdu prožíval, by řekl opravdu jen on sám. Pro mě to byl výborný spoluhráč a kamarád.“

Velkou stopu evidentně zanechal i v Anglii, kam se měl po covidové pauze zase vrátit. Sociální sítě i weby jsou plné články o „Tronovi“. Váš nový klub už i prý plánuje finanční sbírku, která by měla podpořit jeho dceru. Smutné, ale cenné gesto?

„Ano, Marek byl věčně pozitivní. I když prohrajete, byla s ním sranda. Tohle lidi prostě viděli, každý to musel vnímat a v Sheffieldu ho měli hodně rádi, co jsem slyšel.“

Napadne vás nějaká nejhezčí společná vzpomínka?

„Celý den sedím na telefonu, píšu si s dalšíma klukama. Znali jsme ho s celou rodinou, táta měl s Markem taky výborný vztah. Všechny nás to vzalo. Jen jsem pak projížděl telefon a hledal nějaké společné fotky, pár jich tam mám. Hned vám vyskočí ta atmosféra ze soustředění, ze zájezdů, z kola... Nadělali jsme se vylomeniny a hrozně se nasmáli. Vždycky budu na Marka vzpomínat jen v dobrým. Celý mě to strašně mrzí, přijdete o kamaráda, přemýšlíte, vzpomínáte. Ještě v pátek jsme se spolu bavili a najednou tady není.“

Šílená otočka...

„Rozebírali jsme, jak poletíme do Anglie, pomalu všechno plánovali. Je to velké neštěstí pro všechny jeho blízké. A hokej v něm ztratil velkého hráče.“

Který mohl být klidně v NHL, jak říkají i jeho bývalí trenéři?

„Nikdo přesně neví, co za tím bylo. Víte, všichni třeba hodnotí boxera Mikea Tysona a další více nebo méně známé lidi, jak dopadli, co měli a neměli dělat. Ale nikdo přesně neví, co opravdu prožívají, nebo prožívali uvnitř.“

Myslíte, že by tady hokejistům pomohl nějaký program, který by řešil případné potíže a oni sami se do něj mohli kdykoliv přihlásit?

„Četl jsem, že jste o tom psali. Jo, najednou se někdy mladým klukům stane, že jim na kontě přistanou velký peníze a nejste na takovou situaci vůbec zvyklí. Nevyrůstali s tím, že si můžete dělat, co chcete. Tak co přijde v tom nejhorším případě? Koupíte si hned auto, propadnete alkoholu, začnete gamblit, neřešíte, jestli vám nějaké peníze zůstanou a jak s nimi nakládat... Vím, že si pak třeba řeknete, jak záleží hlavně na každém z nás. Záleží, ale taky bohužel pravidelně čtete o sportovcích na celém světě a napříč sporty, že třeba zbankrotovali, nebo mají další potíže. Pořád jde ale jen o lidi, kteří taky zaslouží nějakou podporu. Je to strašně těžký téma.“

Cesta není problém hasit, ale spíš mu předcházet?

„Rozhodně by nebylo špatný se tím nějak zaobírat.“