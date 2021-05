Rána pro hokej, Marek Trončinský (†32) zemřel. Divočák, který rád bavil

Právě kvůli jeho angažmá v Sheffieldu s ním iSport.cz ještě ladil rozhovor o hokeji na ostrovech. Delší dobu platila dohoda, že až se to bude hodit, rád poví pár zážitků z Anglie. Při mistrovství světa se tato příležitost vyloženě nabízela. V sobotu už ovšem na zprávu nereagoval a několik na sobě nezávislých zdrojů prozradilo, že bek není mezi živými.

V reprezentaci nastoupil Marek Trončinský k 15 zápasům, a i když si zahrál v KHL a v extralize patřil často k nejvýraznějším a hodně bodujícím hráčům, vždycky jste měli pocit, že dokáže ještě víc.

Jeho velkým problémem bylo, že ho doháněly potíže mimo led. Spekulovalo se o dluzích a návykových látkách. Sám o téhle etapě nikdy ale mluvit nechtěl. „Nejsem anděl, to říkám na rovinu. Ale na druhou stranu, dost věcí, co se o mně říká, je nafouknutých. Je jednoduché říct, že zase v něčem létá Trončinský… Ještě víc to všechno vnímá ale moje okolí, babičky to čtou, máma taky, táta,“ řekl před časem pro iSport.cz.

Hokej chtěl hrát vždycky takový, aby v první řadě bavil jeho a pak i lidi, kteří dorazí. Jednou ještě za Pardubice udělal výjimečnou kličku, když si hodil puk přes napadajícího Jaromíra Pytlíka.

Pardubice - Vítkovice: Trončinského parádička! Takhle si přehodil Pytlíka

„Jo, bylo to naschvál, chtěl jsem si to hodit a pak dojet,“ usmíval se. „To nemohlo nevyjít. Házel jsem si to vedle něj, ne přes něj,“ dodal pak. Hokejově vyrostl v Ústí nad Labem, v extralize pak vystřídal Kladno, Liberec, Třinec, Mladou Boleslav, Pardubice a Litvínov.

Když v posledním velkém rozhovoru dostal otázku, kde by chtěl být za pět let, usmál se a v únoru 2019 spustil: „Chtěl bych mít za sebou nějaký úspěch doma a ještě nějaké zahraniční angažmá. Ale zase tady budeme dělat další rozhovor. To by šlo, ne?“ Bohužel na to už nedojde. Příčina smrti je v tuto chvíli neznámá.