Smrt bývalého hokejového reprezentanta Marka Trončinského (†32) zarmoutila kromě jeho rodiny i spoustu kamarádů v Ústí nad Labem, kde žil. A že jich měl díky své veselé povaze hodně!

Trončinský zemřel náhle v sobotu, o příčinách smrti se spekuluje. „Marek byl bavič, žádný nafoukaný elitní hokejista, měl rád společnost a alkohol. Byl tady známý a fanoušci se s ním rádi napili. On s nimi také,“ tvrdí jeden z jeho přátel. Ani on ale nemá zprávy, co stálo za šokujícím skonem mladého trénovaného chlapa s šestnácti starty za české reprezentační áčko.

Dokonce ještě plánoval pokračovat v kariéře, před pár dny se dohodl se Steelers, že za ně odehraje v anglickém Sheffieldu příští sezonu. Jednu v jejich dresu už strávil a i tam si získal srdce fanoušků.

Mluví se o tom, že se měl předávkovat extází. Další zdroje z jeho okolí ale tvrdí, že v drogách nejel, zato dost pil a... „Byl nemocný, závislý na prášcích,“ říká další zdroj. Zároveň bylo jeho problémem gamblerství. Hrál s oblibou automaty, do kterých naházel dost peněz.

S tím se pojí i dluhy. Každopádně jeho smrt je podle všeho nešťastnou nehodou, nešlo o násilný čin ani o sebevraždu. Byl na oslavě Největší zármutek prožívají jeho rodiče, kteří se v minulosti rozvedli – byl jejich jediným synem. A také partnerka, která se stará o šestiletou dcerku Adrianu, ta v něm přišla o tátu, jehož milovala. Ještě před dvěma týdny byl na oslavě jejích narozenin.