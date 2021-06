Hory jsou pro něj všechno. Vášeň k lezení zdědil po svém tatínkovi, jemuž příroda a skály rovněž imponovaly. Ale Himaláje, to je jiný svět. Poslední výprava však pro Marka Holečka (46) div neskončila tragicky. Těsně pod vrcholem sedmitisícovky Baruntse, které »Mára« říká láskyplně Baruška, mu šlo s parťákem Radoslavem Grohem (32) o život!

Dlouhé dny uvízlí v improvizovaném bivaku. Návaly sněhu a teplota čtyřicet stupňů pod nulou. Jídlo docházelo, zato omrzliny se hlásily o slovo čím dál víc. Z kritických momentů české dobrodruhy vysvobodilo až sobotní slunečné počasí. „Jdeme dolů, jdeme dolů,“ jásali pohublí na kost.

To už asi tušili, že je ani na závěr nečeká žádná selanka. „Celé lezení nebylo nic proti návratu do Káthmándu,“ popsal na facebooku Holeček. „Tady teprve začíná ten správný zážitkový poukaz do loterie přežití…“

I když zesláblí, cítí se vlastně dobře. Ale… „Předesílám, že mi nic není, však doba je zvláštní. Nejprve mě po přistání s »helikopotvorou« odvezli na »mezinárodní« kliniku jakožto procesní záležitost, ze které nelze utéct,“ pustil se do vyprávění. „Tam mi třikrát odebrali krev, takže mě regulérně vykrvili. Pak rentgenovali a následně vyhodnotili, že potřebují kyslík.“

A na řadu přišly i léky. „Dostal jsem 1000 prášků. Takže jsem se mávnutím proutku mohl z fleku stát distributorem drog,“ zůstal dobře naladěný Marek. „Když jsem je odmítl žrát a cokoliv s nimi dělat, dospěli k hodnocení, že jsem na hlavu a s jistotou umřu. Však se slovy, že to risknu, mě houkačka vezla liduprázdným městem rychlosti F1 zpět na můj Buba Hotel,“ vyprávěl pohublý hrdina.

I když nebylo všechno růžové, nejčerstvější expedici by za nic nevyměnil. „»Nebeská past«, tak se jmenuje naše nová cesta na »Barušku«, slaví světový úspěch. Jediné co to kalí je fakt, že zatím nemáme letenku domů. Asi budeme muset dojít pěšky,“ pousmál se.