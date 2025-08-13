Austria Vídeň – Baník v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalisté Baníku v úvodním duelu 3. předkola Konferenční ligy přestříleli Austrii Vídeň 4:3. Nyní ho čeká odveta v rakouské metropoli. Zápas v Generali Aréně začíná ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Austria Vídeň vs. Baník Ostrava živě?
Vše o utkání Austria Vídeň vs. Baník Ostrava
Datum a čas: čtvrtek 14. srpna, 21:00
Místo konání: Generali Aréna, Vídeň
3. předkolo: Konferenční ligy
Rozhodčí: Juxhin Xhaja (Albánie)
TV přenos: ČT sport, ORF 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Austria Vídeň vs. Baník živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Ostravy v odvetném duelu 3. předkola Konferenční ligy, můžete sledovat na ČT sport a ČT sport plus od 20:50. Přenos nabízí také rakouská stanice ORF 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Zápas Austria Vídeň vs. Baník Ostrava začíná 14. srpna ve 21:00.
Jak naladit ORF1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Baník v evropských pohárech 2025/26
Baník ve 3. předkole Konferenční ligy porazil Austrii Vídeň 4:3 a nyní ji čeká odveta v Rakousku, kde se rozhodne o postupu do další fáze.
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň, 7. 8., 18:30
2. zápas: Aus. Vídeň - Baník, 14. 8., 21:00
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Tři české celky mají jistotu evropských pohárů. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy a Viktorii Plzeň čeká také Evropská liga. Další dva týmy, které se perou o postup do pohárů, jsou Baník Ostrava a Sparta – oba ve třetím předkole Konferenční ligy.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia
2. zápas: Slavia
3. zápas: Slavia
4. zápas: Slavia
5. zápas: Slavia
6. zápas: Slavia
7. zápas: Slavia
8. zápas: Slavia
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Sigma Olomouc
Evropská liga
4. předkolo
1. zápas: Olomouc
2. zápas: Olomouc
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1