Austria Vídeň – Baník v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Kouč Pavel Hapal
Ostravští fotbalisté se radují z úvodní branky odvety proti Legii, o kterou se postaral Erik Prekop
Pavel Hapal viděl už na konci prvního poločasu červenou kartu
Fotbalisté Baníku se radují z branky
Ostravský záložník Matěj Šín
6
Fotogalerie
Otakar Plzák
Konferenční liga
Fotbalisté Baníku v úvodním duelu 3. předkola Konferenční ligy přestříleli Austrii Vídeň 4:3. Nyní ho čeká odveta v rakouské metropoli. Zápas v Generali Aréně začíná ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Austria Vídeň vs. Baník Ostrava živě?

Vše o utkání Austria Vídeň vs. Baník Ostrava

Datum a čas: čtvrtek 14. srpna, 21:00

Místo konání: Generali Aréna, Vídeň

3. předkolo: Konferenční ligy

Rozhodčí: Juxhin Xhaja (Albánie)

TV přenos: ČT sport, ORF 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Austria Vídeň vs. Baník živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Ostravy v odvetném duelu 3. předkola Konferenční ligy, můžete sledovat na ČT sport a ČT sport plus od 20:50. Přenos nabízí také rakouská stanice ORF 1

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Zápas Austria Vídeň vs. Baník Ostrava začíná 14. srpna ve 21:00.

Jak naladit ORF1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Baník v evropských pohárech 2025/26

Baník ve 3. předkole Konferenční ligy porazil Austrii Vídeň 4:3 a nyní ji čeká odveta v Rakousku, kde se rozhodne o postupu do další fáze.

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň, 7. 8., 18:30

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník, 14. 8., 21:00

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Tři české celky mají jistotu evropských pohárů. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy a Viktorii Plzeň čeká také Evropská liga. Další dva týmy, které se perou o postup do pohárů, jsou Baník Ostrava a Sparta – oba ve třetím předkole Konferenční ligy.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia

2. zápas: Slavia

3. zápas: Slavia

4. zápas: Slavia

5. zápas: Slavia

6. zápas: Slavia

7. zápas: Slavia

8. zápas: Slavia

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

Sigma Olomouc

Evropská liga

4. předkolo

1. zápas: Olomouc

2. zápas: Olomouc

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník, 14. 8., 21:00

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta14. 8., 18:00

