Ararat – Sparta v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Konferenční liga
Fotbalisté Sparty si v úvodním duelu 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu vytvořili tříbrankový náskok po vítězství 4:1. Nyní je čeká odveta na stadionu v Arménii. Zápas na FFA Academy Stadium začíná ve čtvrtek od 18:00. Kde sledovat Ararat vs. Sparta živě?

Vše o utkání Ararat-Armenia vs. Sparta Praha

Datum a čas: čtvrtek 14. srpna, 18:00

Místo konání: FFA Academy Stadium

3. předkolo: Konferenční ligy

Rozhodčí: Jovan Kachevski (Severní Makedonie)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Ararat vs. Sparta živě v TV?

Jak si povedou sparťané v odvetném duelu 3. předkola Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Ararat-Armenia vs. Sparta začíná 14. srpna ve 18:00.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

59 Kč (cena platí na první měsíc)

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Střední

Velký

260 Kč (cena za první 3 měsíce)

Sparta v evropských pohárech 2025/26

Letenští v prvním zápase 3. předkola Konferenční ligy porazili Ararat-Armenia jednoznačně 4:1 a rázně nakročili k postupu. Nyní je čeká odveta v Arménii.

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1 

2. zápas: Ararat - Sparta, 14. 8., 18:00

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Hned tři kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, které se perou o poháry, jsou Baník Ostrava ve třetím předkole Konferenční ligy a Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia

2. zápas: Slavia

3. zápas: Slavia

4. zápas: Slavia

5. zápas: Slavia

6. zápas: Slavia

7. zápas: Slavia

8. zápas: Slavia

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

Sigma Olomouc

Evropská liga

4. předkolo

1. zápas: Olomouc

2. zápas: Olomouc

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník, 14. 8., 21:00

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta14. 8., 18:00

