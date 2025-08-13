Ararat – Sparta v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalisté Sparty si v úvodním duelu 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu vytvořili tříbrankový náskok po vítězství 4:1. Nyní je čeká odveta na stadionu v Arménii. Zápas na FFA Academy Stadium začíná ve čtvrtek od 18:00. Kde sledovat Ararat vs. Sparta živě?
Vše o utkání Ararat-Armenia vs. Sparta Praha
Datum a čas: čtvrtek 14. srpna, 18:00
Místo konání: FFA Academy Stadium
3. předkolo: Konferenční ligy
Rozhodčí: Jovan Kachevski (Severní Makedonie)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Ararat vs. Sparta živě v TV?
Jak si povedou sparťané v odvetném duelu 3. předkola Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Ararat-Armenia vs. Sparta začíná 14. srpna ve 18:00.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
59 Kč (cena platí na první měsíc)
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Střední
Velký
260 Kč (cena za první 3 měsíce)
Sparta v evropských pohárech 2025/26
Letenští v prvním zápase 3. předkola Konferenční ligy porazili Ararat-Armenia jednoznačně 4:1 a rázně nakročili k postupu. Nyní je čeká odveta v Arménii.
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
2. zápas: Ararat - Sparta, 14. 8., 18:00
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Hned tři kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, které se perou o poháry, jsou Baník Ostrava ve třetím předkole Konferenční ligy a Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia
2. zápas: Slavia
3. zápas: Slavia
4. zápas: Slavia
5. zápas: Slavia
6. zápas: Slavia
7. zápas: Slavia
8. zápas: Slavia
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Sigma Olomouc
Evropská liga
4. předkolo
1. zápas: Olomouc
2. zápas: Olomouc
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1