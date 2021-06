Krejčíková s Novotnou (†49) zůstala až do úplného konce: Byla šťastná a mě to posílilo!

Zážitky plné bolesti a nekonečných slz ji prý posílily! Barbora Krejčíková se vůbec poprvé detailněji rozpovídala o posledních společných dnech s umírající legendou Janou Novotnou (†49), její trenérkou.

Rakovina ji ničila, ztrácela síly. Před čtyřmi lety nemoc propukla naplno a zoufalá Bára sledovala Janin marný boj se zákeřnou chorobou. Ale nechtěla v tom svoji mentorku nechat samotnou. „Uvědomila jsem si, že na konci jejího života musím být s ní a podporovat ji,“ vybavila si tu příšernou vzpomínku z podzimu 2017.

Samotnou ji to ničilo, rodiče jí říkali, ať už za trenérkou nechodí. „Ale já měla pocit, že ji v tom prostě nemůžu nechat. Cítila jsem, že když tohle všechno zvládnu, tak získám nový pohled na svět a budu si víc vážit života a zdraví.“ Byla s ní až do konce, 19. listopadu 2017 Jana zemřela.

„Myslím, že byla šťastná, když jsem s ní byla. Proto teď na mě shora dává pozor, proto mám tolik grandslamových titulů. Chce, abych vyhrávala. Ví, co to pro mě znamená, a já vím, co by tenhle triumf znamenal pro ni,“ setřela Bára slzy.