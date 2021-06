Zapsala se do historie. Je slavná a bohatá. A teď to navíc všechno teprve začne! Co čeká Krejčíkovou nyní? Růžová budoucnost a velkolepý tanec milionů! Má pech na dobu, nebýt pandemie a jejích následků, jen na turnajové odměně by inkasovala dvakrát tolik. Nicméně bezmála 36 milionů za grandslamový triumf v singlu (a další tři za debl a mix) k zahození není, vždyť dosud si za celou kariéru vypinkala 75 mil. Kč.