Tenhle ekologický špás mohl paragána z Greenpeace přijít pěkně draho. Nejenže před zápasem Euro mezi Německem a Francií nezkrotil svůj motorový paraglide a po stržení kabelového systémem poslal ještě před výkopem nejméně dva lidi do špitálu, ale sám měl na kahánku.

Nedomyšlený příběh mohl pro šíleného letce, co spadl na trávník Allianz Areny jako bluma, skončit ještě mnohem hůř než několika žalobami (např. ublížení na zdraví a porušení letecké legislativy)… Ve středu to připustil ministr vnitra největší spolkové země Bavorska Joachim Herrmann: „Snajpři už ho měli na mušce. Pokud by policie rozhodla, že jde o teroristický akt, zaplatil by životem.“

Osmatřicetiletý výtečník měl štěstí. Přežil bez úhony. Ve středu jej propustili z vazby, kde vysvětloval, co to mělo znamenat. I když se Greenpeace za incident omluvila a přísahala, že šlo o nešťastnou náhodu, po světě se mu lehce běhat nebude. Čeká jej série soudních tahanic.

„Byl to naprosto bezohledný a nepřijatelný čin,“ zuří UEFA. A prostřednictvím svého tiskového mluvčího se vyjádřila také německá kancléřka angela Merkelová. „Nezodpovědná akce. Mnoho lidí bylo kvůli ní v nebezpečí,“ zoufala si.

Člověk s padákem na Euru v Mnichově zranil dva lidi.







Dva zranění, ohrožený kouč. Paraglidistův čin na Euro málem skončil tragédií!