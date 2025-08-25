Sběratelská kartička s podpisy Jordana a Bryanta se prodala za rekordní sumu
Můžete sbírat různé hračky, auta či jen sportovní kartičky. Sběratelství je byznys, ve kterém se točí velké peníze. Neuvěřitelnou částku vysolil kupující za kartičku s podpisy basketbalistů Jordana a Bryanta.
Unikátní sběratelská kartička s podpisy basketbalových legend Michaela Jordana a Kobeho Bryanta se prodala za rekordní částku 12,932 milionu dolarů (přes 273 milionů korun). Vzácný sportovní suvenýr vydražila aukční síň Heritage, totožnost nového majitele neuvedla. Informovala o tom agentura Reuters.
Osmnáct let stará kartička s logem NBA, portréty obou hráčů a jejich podpisy překonala rekord ze srpna 2022. Tehdy se karta někdejší baseballové hvězdy Mickeyho Mantlea z roku 1952 prodala za 12,6 milionu dolarů.
Kartička s podpisy slavných basketbalistů se zároveň stala druhým nejdražším sportovním sběratelským předmětem všech dob. Rekordním kouskem je dres baseballisty Babea Rutha ze Světové série v roce 1932, který se předloni vydražil za 24,12 milionu dolarů (540 milionů korun).
"Basketbaloví sběratelé ji vždy měli za svatý grál," řekl o kartičce ředitel sportovních aukcí Heritage Chris Ivy televizní stanici ESPN. Dosavadní majitel měl podle něj kartu přes deset let a opakovaně ji odmítl prodat za sedmimístnou částku. "Před aukcí byla její cena odhadována na více než šest milionů dolarů," uvedl Ivy.