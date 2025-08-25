Beneš správně nevyloučil Preciada, uvedla komise. O surovou hru se nejednalo
Sudí Jan Beneš správně nevyloučil sparťana Angela Preciada v utkání 6. kola první fotbalové ligy s Duklou za faul na Samuela Isifeho. Žlutá karta byla dostatečným trestem, uvedla komise rozhodčích v komuniké po dnešním zasedání. Posvětila také vyloučení pardubického Abdullahiho Tanka v duelu na Slavii a zrušení červené karty pro teplického Matěje Pulkraba v zápase s Jabloncem.
Preciado v 52. minutě pražského derby prošlápl zepředu Isifemu holeň a hrozilo mu vyloučení. Dukla tou dobou vedla 2:1. Sparťan podle komise za bezohledné kopnutí soupeře v souboji o míč správně dostal žlutou kartu.
„Domácí hráč nejprve zahrál míčem a následně setrvačností a nižší intenzitou zasáhl soupeře vnitřním nártem do nohy. O surovou hru se nejednalo, a proto videorozhodčí správně neintervenoval,“ uvedla komise.
„Zákrok jsem vyhodnotil jako bezohledný. Špičkou kopačky, ne s vysokou intenzitou. VAR (Jan Petřík) moje rozhodnutí potvrdil,“ řekl Beneš v rozhovoru s Oneplay Sport. Sparta pak skóre otočila, zvítězila 3:2 a udržela první místo v tabulce.
Pardubický Tanko v 82. minutě šlapákem fauloval slávistu Ivana Schranze a Stanislav Volek mu udělil rovnou červenou kartu. „Hostující hráč nehrál míčem a vyšší intenzitou zasáhl podrážkou nejdříve holeň a následně i nárt soupeře,“ uvedla komise.
Pražané krátkou přesilovku jednou využili a upravili konečné skóre na 3:1. Červenou kartu dostal Tanko v české lize potřetí a pokaždé proti Slavii. V předchozích dvou případech to bylo ještě v dresu ostravského Baníku.
Teplický Pulkrab v 67. minutě zajel kolíky napřed do nohy jabloneckého Lamina Jawa a sudí Marek Radina mu hned ukázal červenou kartu. Po intervenci videorozhodčí Jany Adámkové se šel podívat k monitoru, původní verdikt zrušil a udělil pouze žlutou kartu. Podle komise správně.
„Domácí hráč nejprve zahrál míčem a následně holení podrazil soupeře. Z důvodu chybného udělení přímé červené karty VAR správně intervenoval,“ uvedla komise. Teplice prohrály 0:1.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. V tomto případě šlo jen o tři sporné situace. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|11
Dukla
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu