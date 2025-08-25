Předplatné

Beneš správně nevyloučil Preciada, uvedla komise. O surovou hru se nejednalo

SESTŘIH: Sparta - Dukla 3:2. Letenští ukázali sílu a otočili, dvakrát skóroval Uchenna
Brian Priske na děkovačce po výhře nad Duklou
Emmanuel Uchenna si užil děkovačku s fanoušky
Emotivní Brian Priske v zápase s Duklou
Emmanuel Uchenna, překvapivý sparťanský střelec v zápase s Duklou
Emmanuel Uchenna se raduje ze své druhé trefy proti Dukle
Emmanuel Uchenna se raduje ze své druhé trefy proti Dukle
Chance Liga
Sudí Jan Beneš správně nevyloučil sparťana Angela Preciada v utkání 6. kola první fotbalové ligy s Duklou za faul na Samuela Isifeho. Žlutá karta byla dostatečným trestem, uvedla komise rozhodčích v komuniké po dnešním zasedání. Posvětila také vyloučení pardubického Abdullahiho Tanka v duelu na Slavii a zrušení červené karty pro teplického Matěje Pulkraba v zápase s Jabloncem.

Preciado v 52. minutě pražského derby prošlápl zepředu Isifemu holeň a hrozilo mu vyloučení. Dukla tou dobou vedla 2:1. Sparťan podle komise za bezohledné kopnutí soupeře v souboji o míč správně dostal žlutou kartu.

„Domácí hráč nejprve zahrál míčem a následně setrvačností a nižší intenzitou zasáhl soupeře vnitřním nártem do nohy. O surovou hru se nejednalo, a proto videorozhodčí správně neintervenoval,“ uvedla komise.

„Zákrok jsem vyhodnotil jako bezohledný. Špičkou kopačky, ne s vysokou intenzitou. VAR (Jan Petřík) moje rozhodnutí potvrdil,“ řekl Beneš v rozhovoru s Oneplay Sport. Sparta pak skóre otočila, zvítězila 3:2 a udržela první místo v tabulce.

Pardubický Tanko v 82. minutě šlapákem fauloval slávistu Ivana Schranze a Stanislav Volek mu udělil rovnou červenou kartu. „Hostující hráč nehrál míčem a vyšší intenzitou zasáhl podrážkou nejdříve holeň a následně i nárt soupeře,“ uvedla komise.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Pardubice 3:1. Obrat sešívaných řídil kapitán Bořil • iSport.cz

Pražané krátkou přesilovku jednou využili a upravili konečné skóre na 3:1. Červenou kartu dostal Tanko v české lize potřetí a pokaždé proti Slavii. V předchozích dvou případech to bylo ještě v dresu ostravského Baníku.

Teplický Pulkrab v 67. minutě zajel kolíky napřed do nohy jabloneckého Lamina Jawa a sudí Marek Radina mu hned ukázal červenou kartu. Po intervenci videorozhodčí Jany Adámkové se šel podívat k monitoru, původní verdikt zrušil a udělil pouze žlutou kartu. Podle komise správně.

„Domácí hráč nejprve zahrál míčem a následně holení podrazil soupeře. Z důvodu chybného udělení přímé červené karty VAR správně intervenoval,“ uvedla komise. Teplice prohrály 0:1.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. V tomto případě šlo jen o tři sporné situace. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Slavia642012:414
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Hr. Králové61237:105
11Dukla61235:85
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

