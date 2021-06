Velký test Blesku: Fenin pálil jako Schick! Kolikrát trefil z půlky hřiště bránu?

Stojíte na hřišti u půlky, koukáte na bránu 732 x 244 centimetrů a říkáte si: Je malá, navíc sakra daleko! Zbývá to trefit à la Schick... Martin Fenin (34) se toho nebál a zkusil pro Blesk pět pokusů.

Na řeporyjském hřišti nám nezacláněli žádní Skoti, ani brankář Marshall se nedostavil. Zato pálilo sluníčko, bylo pekelných třicet stupňů a přišli i diváci. „Jo, tak nějak daleko to měl Schick ,“ je slyšet ze stínu zahrádky restaurace u hřiště FK Řeporyje.

Štamgasti rychle poznali, co se chystá: Martin Fenin, autor tří gólů za reprezentační áčko a vicemistr světa do 20 let, zkusí »Schickův« kop. Pozici střelce si sám ofotil z televizního přenosu.

„On kopal levou, já jsem pravák, tak to dáme do stejný vzdálenosti, ale na druhou stranu středového kruhu,“ říká logicky. Náš nápad zkusit deset pokusů odmítá. „To je moc, člověče. To nedám, je to dálka, je mi čtyřiatřicet a nejsem už tak trénovanej.“

Ještě pár míčů na zkoušku. „Ta rána Schicka šla ale výš...“ zní komentář od půllitru piva k nejpovedenější zkušební ráně. Dost fouká, Martin to nemůže slyšet. Chvilka oddechu a jde se naostro!

To měl za úkol...

Trefi t bránu ze stejného místa jako Patrik Schick proti Skotsku. Ten podle UEFA pálil ze vzdálenosti 49,7 metru a docílil gól na ME z rekordní dálky. Fenina jsme upozornili, že za úspěšný je považován jen pokus, který letí vzduchem a spadne na zem až za brankovou čarou. Vzal to jako samozřejmost.

… tak mu to šlo

1. pokus: Trefa! Míč spadl těsně za brankovou čáru, až pak propnul síť. Ale zadání splněno.

2. pokus: To mohlo být výstavní! Ale není, balon letí těsně nad.

3. pokus: O nějaké dva metry vedle. „Není síla,“ běduje zpocený Martin.

4. pokus: Kousek blíž cíli, ale také vedle. „Zkusím teda ještě jeden...“

5. pokus: Trefa! Byla to skoro kopie té první.

Spokojený a unavený kanonýr:

Zápasovou jsem dal!

Tohle nebyla legrace! Martin Fenin oblékl černý dres, nazul kopačky a nebál se demonstrovat, že napodobit Schicka je těžké i pro exreprezentanta. Bere to soutěživě, prestižně. Byť kope z místa a rušivým elementem je pro něj akorát po hřišti chodící fotografka.

Dal jste někdy podobný gól?

„Ne, myslím, že ani při tréninku. Já ho ani dát nemohl.“

Proč?

„Mě ani nenapadlo z takové dálky střílet na bránu. Patrika jo, on dobře věděl, kde je brankář. A trefi l to. V tom je ta genialita.“

Co jste si říkal, když to letělo?

„Že to je parádní střela. Jak to hraju, hned jsem viděl, že to trefi l skvěle.“

Vy jste dal do brány dva z pěti pokusů...

„Počkejte, to není důležitý! Podstatný je, co jsem říkal před prvním?“

Že je zápasový.

„Přesně tak. Ten byl klíčovej. A ten tam spadnul. Patrik měl taky jeden pokus. Pak se něco nepovedlo, něco jo.“

A celkově?

„Je to těžký, ale dvě trefy z pěti, to beru, s tím umím žít, není to ostuda.“