Zní to sice zvláštně, ale je to tak: Jedině prohra v dnešním duelu s Anglií může českým fanouškům otevřít cestu k možné návštěvě osmifinálového zápasu Čechů!

První místo ve skupině D, které Česko obsadí v případě jakéhokoliv bodového zisku proti Anglii, paradoxně zavání smůlou. Zaprvé soupeř, druhý ze »skupiny smrti« F, tedy pravděpodobně někdo z tria Německo, Portugalsko, Francie (v úvahu přichází i Maďarsko). A zadruhé dějiště osmifinále – Londýn. Tady pořád platí pro Čechy povinná pětidenní karanténa. Obejít ji nelze ani se zakoupeným lístkem. V případě dnešní porážky a propadu na druhé či třetí místo by ale čeští fandové mohli slavit...

Z pohledu rizika nakažení koronavirem je z osmifinálových destinací, kam Češi mohou bez karantény vyjet, aktuálně Maďarsko oranžové (se středním rizikem), Dánsko a Španělsko červené (s vysokým rizikem). Nicméně i odtud se lze vrátit domů bez následné izolace, pokud máte za sebou vakcinaci, nebo prodělané onemocnění v posledních 180 dnech.

A teď zjednodušeně, co je třeba k cestě – kompletní seznam potřebných dokumentů musíte samozřejmě před cestou ještě ověřit na internetu! Podstatné ale je, že ze čtyř možností je nutné jít do karantény jen v Británii.

Kodaň: 25 000 diváků

V Dánsku by Češi nastoupili v pondělí 28. června proti týmu 2E (aktuálně Slovensko), pokud skončí druzí. Přijet lze buď s negativním testem, nebo potvrzením o prodělání nemoci, nebo 14 dnů po dokončeném očkování. Na stadion pouští 25 tisíc diváků (73 % kapacity).

Sevilla: 18 000 diváků

Do Španělska lze vyrazit po dokončeném očkování, prodělaném onemocnění, nebo po testu. Šilhavého tým by tu hrál v neděli 27. června proti Belgii. Právě do Sevilly včera UEFA nabízela vstupenky 1. kategorie za 180 eur kus.

Budapešť: 67 215 diváků

Lákadlo díky atmosféře plného 67tisícového stadionu a snadné dosažitelnosti. Je to jedna ze tří alternativ při postupu z 3. místa, Češi by hráli proti Nizozemsku v neděli 27. června. Do Maďarska smíme bez omezení ihned po první dávce očkování, nebo po prodělání covidu.

Glasgow: 12 000 diváků

Třetí alternativa za 3. místo, Češi by narazili na vítěze skupiny E, hrálo by se v úterý 29. června. Cesta do Skotska je ale pro fanoušky uzavřena, resp. ve spojení s nařízenou desetidenní karanténou nedává časově ani ekonomicky smysl.