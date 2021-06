Smrt Pastrňákova synáčka Vigga (†6 dní): Zlé znamení po porodu!

Hokejové porážky přebolí, ale tahle životní ztráta nikdy. Hvězdný útočník David Pastrňák (25) a jeho švédská přítelkyně Rebecca se zalykají žalem. Jejich syn šest dní po porodu zemřel.

Vymodlený potomek se narodil 17. června a dostal jméno Viggo Rohl Pastrňák . Bohužel 23. června zesnul po necelém týdnu svého krátkého života. „Máme nad námi anděla, který na nás dohlíží, a je to náš syn. Navždy tě budeme milovat,“ oznámil pár na sociálních sítích tragickou zprávu. A přidal také přání: „Prosím respektujte naše soukromí v těchto srdceryvných chvílích.“

Okolnost smrti malého chlapečka nejsou známé, ale mohlo se jednat o komplikace během porodu. Tomu napovídá i fakt, že dvojice narození děťátka vůbec neoznámila a až po šesti dnech sdílela tuto špatnou novinu.

Navíc i někteří lidé, s nimiž je David v pravidelném kontaktu, totiž neměli zprávy, že by se během těhotenství objevil nějaký problém. Rebecca se také kulatým bříškem na sociálních sítích ráda chlubila, byla samý úsměv a chodila také fandit na zápasy play off Pastrňákova Bostonu.

„Přeci jenom je to pro nás první dítě. Hlavně doufám, že všechno bude v pořádku,“ povídal David během hokejového šampionátu v Rize, z něhož se kvůli plánovanému porodu předem omluvil. V jeho slovech ale jdou vyčíst možné obavy. Nebo snad měl už tou dobou signály, že něco není v pořádku? „Hlavně ať všechno proběhne v pořádku a malej je zdravej. To je to nejdůležitější. Nic jiného si nepřeju,“ říkal.

Jeho přání bohužel vyslyšeno nebylo a na alespoň částečné zhojení této hluboké rány pomůže jedině čas a vzájemná podpora.