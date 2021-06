Bravo, kluci! Palát s Ruttou fandili fotbalistům, ladí se na finále

Po tréninku si v šatně pustili televizi, sedli do první řady a fandili českým fotbalistům na mistrovství Evropy proti Nizozemsku (2:0). Čeští hokejisté Ondřej Palát a Jan Rutta se před finále Stanley Cupu pozitivně nabili. „Victor Hedman je velký fotbalový fanoušek, samozřejmě drží palce svému Švédsku, takže fotbal máme aktuálně zapnutý pořád,“ líčí Ondřej Palát v rozhovoru pro zastupující agenturu Sport Invest. „Při zápase Česka s Nizozemskem jsme šli do první řady my s Honzou Ruttou, ale dívali se i ostatní. Je super, že to kluci zvládli, že se jim daří. Je mi jasné, že teď je pro Čechy hlavní fotbal.“

Bude i hokej. Tampa Bay obhajuje triumf ve Stanley Cupu, čeká ji série s Montrealem. „Vyřadili jsme skvělé týmy, stejně tak Montreal. Obě mužstva si zaslouží být ve finále, budou rozhodovat maličkosti,“ říká frýdecko-místecký rodák.

Říká se, že je těžší titul obhájit, než ho získat poprvé. Vnímáte to stejně?

„Určitě, zvláště v této lize. Vždyť za posledních 22 let to obhájil jen jednou Pittsburgh. Když kterýkoliv tým vyhraje Stanley Cup, často už nemá takovou sílu a hladovost ho vyhrát znovu. Ale náš tým je v tom přesný opak. My jsme hladoví celou sezonu, máme skvělý tým a chceme znovu vyhrát. I když víme, že to bude hodně těžké.“

Jak si užíváte, že budete druhý rok po sobě bojovat o Stanley Cup?

„Jsem nadšený a natěšený, což přebíjí únavu. Letošní sezona je opravdu hodně namáhavá a náročná, hrálo se spoustu zápasů za sebou. A pak v play off Florida (4:2 na zápasy), Carolina (4:1) a Islanders (4:3), což byli všechno velmi těžcí soupeři. A jako pomyslná tečka Montreal, to bude taky pěkný oříšek.“

Bylo tedy letos těžší postoupit do finále než loni?

„Neřekl bych, že to bylo těžší. Sezony každopádně byly jiné. Teď se hrálo každý druhý den, bylo to hodně fyzicky i psychicky náročné.“

Celou základní část vám chyběl Nikita Kučerov, ale na play off se stihl vrátit a je nejproduktivnějším hráčem celé soutěže. Jak moc byl pro tým důležitý jeho návrat?

„Je úžasné, když vám na play off přijde taková posila. Z pohledu normálního smrtelníka je neuvěřitelné, že je celou sezonu mimo kvůli operaci a vrátí se v takové formě. Pro nás samozřejmě jen dobře.“

Jaké to je hrát s ním a s Braydenem Pointem v jedné lajně a podporovat dva nejproduktivnější hráče týmu?

„Trenér mi věří a dává tuhle šanci. Já se snažím hrát zodpovědně. Oba kluci jsou útočně ladění, mým úkolem je především získávat pro ně puky a pracovat poctivě před oběma brankami. Je skvělé sledovat přímo z ledu jejich talent a předvídavost, maximálně si to užívám.“

Jak byla náročná série s New York Islanders?

„Velmi těžká a vyrovnaná série. Islanders mají čtyři vyrovnané lajny, které po vás neustále jdou a dobře brání. Vyhrát mohly oba týmy, šance startu ve finále si moc vážíme.“

Ve finále narazíte na Montreal. Jaký je to soupeř?

„Všichni je podceňovali. Když jsem ale viděl jejich sérii s Torontem, hned jsem si říkal, že dojdou daleko, že překvapí hodně lidí. To potvrdili. Hodně lidí jim opět nevěřilo proti Vegas, ale ukázali velkou sílu. Dodržovali svůj plán a jejich strategie byla na Vegas velmi účinná.“

Zatímco vy jste ve finále druhý rok po sobě, Montreal je ve finále po dlouhých 28 letech. Dokážete si představit, jakou teď v této baště hokeje zažívají euforii?

„Představit si to dokážu, protože jsem dva roky hrál juniorku jen hodinu jízdy od Montrealu. Nikde jinde jsem nezažil, aby celý region takto žil hokejem. Je to opravdu něco neskutečného. Teď musí být celé město na nohou. Je jen škoda, že tam pořád nemůže být plný stadion.“

Co čekáte od série s Montrealem? Cítíte se jako favoriti?

„Bude to padesát na padesát. My vyřadili skvělé týmy, stejně tak Montreal. Obě organizace si zaslouží být ve finále, budou rozhodovat maličkosti.“

Zásadní je vždy pozice brankáře. Na jedné straně váš spoluhráč Andrej Vasilevskij a proti němu Carey Price. Dá se říci, že je to souboj dvou nejlepších brankářů současnosti?

„Přesně tak tento souboj gólmanů vnímám. Vasilevskij je podle mě nejlepší brankář na světě, Carey Price je obrovská osobnost a hraje v neskutečné formě. Když nastupujeme proti němu, vždycky chytá výborně a je těžké ho překonat.“

Price už je velmi zkušený, našel jste ale nějakou jeho slabinu?

„Základem je, aby před ním stále někdo stál a on neviděl na střelu. Ale to platí pro všechny brankáře. Když gólman v NHL vidí puk, tak je velmi těžké mu dát gól.“

Vy titul obhajujete, je to něčím jiné než loňské finále?

„Už víme, jak to vítězství chutná a jaký je to pocit s pohárem nad hlavou. Letos jsme možná ještě hladovější než loni, protože chceme ten pocit zažít znovu. Uděláme pro to všechno. Všichni už jsou unavení, ale v této fázi ze sebe vymáčknou více než sto procent.“