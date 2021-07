Zápas skončil, dámy ale byly natolik v ráži, že se pustily do žhavé konverzace. Australnace Alje Tomljanovičové (28) se v All England Clubu pranic nelíbilo chování grandslamové šampionky Jeleny Ostapenkové (24), jež se podle ní snažila odvrátit nečekanou prohru všemožnými způsoby…

„Víš, že lže?“ houkla na hlavního rozhodčího Tomljanovičová, když si její soupeřka vyžádala za stavu 0:4 v rozhodující sadě čas na ošetření. Podle rodačky ze Záhřebu jen sprostá taktika, poslední pokus o zvrat, který se nekonal. Lotyška balila po prohře 6:4, 4:6, 2:6 fidlátka.

A u sítě to při podání rukou to nebylo přátelské klábosení. „Jestli si myslíš, že simuluju, tak si promluv s fyzioterapeutem,“ bránila se Ostapenková. „Tvoje chování je strašný. Máš nulový respekt,“ štěkla směrem k nečekané vítězce. „Jen nepovídej,“ returnovala Alja. Jelena následně označila soupeřku za nejzákeřnější hráčku na turné. „Vyhráváte, ale to neznamená, že si budete dělat, co chcete,“ soptila. Sama ovšem nepatří zrovna mezi oblíbenkyně závodního pole. „Z její strany to bylo škaredé, protože o mých problémech nic neví. Všichni můžeme mít nějakou bolístku a já jí cítila natolik, že jsem si požádala o pomoc,“ přesvědčovala.

Co na to Tomljanovičová? „Ať si říká, co chce. Podle mě jí nic nebylo. Herně jí to nešlo, tak mě chtěla vyřadit ze hry jinak,“ měla jasno. „Hanebné chování od někoho, kdo vyhrál grandslam. I kdyby byla zraněná, mohla na to jít lepším způsobem,“ dodala hráčka, jež se v dalším kole utká s osmnáctiletým objevem Raducanuovou.