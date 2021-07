Přetěžká šichta oslabené Krejčíkové: Nohy se mi třásly, ruce jsem necítila

Wimbledon chová v ohromné úctě, v sobotu však nechtěla jít na kurt. Ráda by jen ležela v posteli a nic nedělala. Barboru Krejčíkovou oslabil stav, kterým ženy každý měsíc procházejí. Bylo jí mizerně, a přesto musela do práce. Zase ji odmakala a odbojovala, jak jí je vlastní. Odměnou jí byla třísetová výhra 7:6 (1), 3:6, 7:5 proti šlachovité Lotyšce Anastasiji Sevastovové. A účast ve wimbledonském osmifinále, kde v pondělí vyzve buď světovou jedničku Ashleigh Bartovou, či deblovou spoluhráčku Kateřinu Siniakovou.

Už po pátém gamu zápasu jste si zavolala na kurt lékaře. Čím vším jste si procházela?

„Cítila jsem se blbě, bylo to na mě hodně vidět už od rána. Nechci nikoho pohoršit, prostě je to spojené s tím, co se u holek každý měsíc děje. S tím se nedá bojovat, člověk to musí nějak přežít. Nejraději bych se viděla v posteli, ležela bych a nic bych nedělala. Dneska to bylo strašně náročný, jsem hodně vyčerpaná. Ale tahle výhra pro mě taky strašně moc znamená. Zase jsem překonala samu sebe. Dívám se na trenéra a říkám mu, že jsem úplně mrtvá, třesou se mi nohy, necítím ruce. Ale to, že hraju ve Wimbledonu, mě hnalo dopředu.“

Také to na vás bylo vidět, když jste intenzivně prožívala v kleče druhý využitý mečbol...

„Po čopu jsem naběhla na síť a věřila, že to tam dohraju, protože se mi na síti hodně dařilo. Jak padl mečbol, byla jsem nadšená. Je super hrát ve Wimbledonu, ale dneska jsem tam fakt nechtěla být.“

Nakonec jste ale prokázala, proč jste deblovou jedničkou a právě na síti jste si zápas vyhrála. Uspěla jste ve 35 ze 44 náběhů.

„To bylo nesmírně důležité. Když jsem fit, nevadí mi hrát delší výměny, cítím se v nich dobře. Ale dneska to nešlo, věděla jsem, že musím za jakoukoliv cenu výměnu zkrátit a hned běžet dopředu. Věděla jsem, že ji odzadu nepřehraju, neuběhám ji, jen se víc zatavím a bude to ještě horší. Včera jsme se bavili s trenérem o tom, že bych dopředu měla chodit víc. A dneska jsem k tomu byla zdravotním stavem donucena. Alespoň něco pozitivního, že mě něco přinutili víc chodit na síť.“

Byl to jeden z nejtěžších zápasů v kariéře?

„Přirovnala bych ho k výhře s Marií Sakkariovou v Paříži, to byl taky strašně dlouhý a fyzický zápas. Určitě dva nejnáročnější zápasy za poslední měsíc.“

Letos jste vyhrála 11 ze 12 třísetových utkání, profilujete se jako ohromná bojovnice. Kde se to ve vás bere?

„Od začátku sezony se to rozběhlo. V Austrálii jsem skončila v tvrdé karanténě na dva týdny, pak jsem hrála v Dubaji těžké zápasy a dostala jsem se daleko. Pak Řím těžký zápas s Igou (Šwiatekovou) z mečbolu. Ve Štrasburku jsem několikrát otáčela z minus set. Postupně se to nashromáždilo, posouvala jsem se čím dál víc nahoru. Pozitivní věci se na sebe nabalovaly, hrozně mi pomohlo vítězství v Paříži, protože mi ukázalo, že když se nevzdám, vždycky mám šanci.“