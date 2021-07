Korda (20): krok ke hvězdám! Může vyrovnat tátu, v úspěchu i česká stopa

Nelly Kordová vyhrála první major a posunula se do čela žebříčku • ČTK

Rodina Kordových jsou soutěžáci, stále se o něco sázejí, předhánějí se navzájem. Nejmladší Sebastian má šanci poprvé se vyrovnat tátovi Petrovi. Pokud ve 4. kole zdolá Rusa Karena Chačanova, postoupí do čtvrtfinále Wimbledonu. To je nejzazší hranice, na kterou se v Londýně dostal jeho otec. Zvládl ji poprvé a naposledy v roce 1998, když mu bylo třicet. Benjamínek Sebi by to mohl dokázat v pondělí na své jednadvacáté narozeniny.

Možná největšího fanouška má Sebastian Korda v Londýně při sobě. Táta Petr, stále jeho první trenér, ho doprovází v All England Clubu. A ač za slunečními brýlemi nelze vyčíst jeho emoce, buďme si jistí, že se dme pýchou. Vždyť opakuje, že ne grandslamový titul z Austrálie 1998 či druhé místo v žebříčku, ale úžasné kariéry tří dětí jsou i jeho největším životním úspěchem.

V pátek si ho užil báječně. Měl šanci zasednout v hráčské lóži na wimbledonském centrkurtu a viděl syna, stále teprve tenisového zelenáče, jak se na tomhle historickém místě nenechal ohromit vzrušením ani sedmi tisícovkami hrdel ženoucími dopředu domácího Brita Dana Evanse. Při nástupu na kurt prý ale musel přemáhat nutkání, aby si ten moment nenatáčel na telefon. „Já a centrkurt, říkal jsem si, že to je naprosto bláznivé,“ vyprávěl.

Během utkání už si ale Sebastian počínal jako matador, na cestě k triumfu 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 téměř nehnul brvou. „To mám po mámě. Ta vždycky hrála s pokerovou tváří a nikdy neukazovala soupeřce emoce,“ ukázal na maminku Reginu, někdejší 26. tenistku světa.

A také dobře myslel na radu jednoho ze svých mentorů – Andre Agassiho. Od zimy, kdy mu táta Petr domluvil s legendárním Američanem soustředění v Las Vegas, jsou ti dva v neustálém kontaktu. „Je to výjimečný člověk. Denně spolu mluvíme o mých pocitech, co mám hrát v dalším zápase. Nejdůležitější věc, kterou mi naposledy řekl, byla: Jdi a užij si to. Tohle je tvé poprvé na wimbledonském centrkurtu, vychutnej si ho, obejmi tuhle příležitost.“

Jarní základna u babičky v Česku

A USA oslavují svého nového hrdinu. Od Andy Roddicka neměl americký mužský tenis takový talent. Velmoc bílého sportu sice dnes disponuje slušnými hráči jako John Isner, Reilly Opelka, Sam Querrey, Taylor Fritz či Frances Tiafoe, v Kordovi však po dlouhé době vidí borce pro ty největší mety - grandslamové tituly, snad i první místo na světě.

I fakta velkou budoucnost naznačují. Vždyť za poslední dvě dekády je teprve osmým hráčem, jemuž se před jednadvacátými narozeninami podařilo protlouct se do osmifinále Roland Garros i Wimbledonu. Další členové téhle společnosti? Novak Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Marin Čilič, Tomáš Berdych a Lleyton Hewitt. Co jméno, to grandslamový šampion nebo alespoň finalista.

Rodina Kordových v číslech

nejvýš na žebříčku tituly prize money (mil. USD) Petr Korda (otec) 2. 10 10,4 Regina Rajchrtová (matka) 26. 2 0,4 Sebastian Korda (20 let) 50. 1 0,8 Jessica Kordová (28 let) 8. 6 6,4 Nelly Kordová (22 let) 1. 8 5,5

Kordův vzestup slaví v USA, mělo by i Česko. Vždyť jeho úspěch je i trochu náš. Během jarních evropských turnajů má základnu v Praze, bydlí u babičky s dědečkem na Proseku, trénovat vyráží na Spartu do Stromovky.

Kromě kouče Deana Goldfinea, jehož má od americké tenisové asociace, mu pomáhá jako cestovní trenér Theodor Devoty. Jeho vytáhlou a extrémně hubenou postavu (196 cm, 77 kg) ladí do formy kondiční expert Marek Veštíček. A k ruce je i rodinný přítel Radek Štěpánek.

Dá se říct, že je obklopený stejnými lidmi jako kdysi táta Petr či právě Štěpánek. Linie úspěšného a sehraného týmu je nepřetržena. Nakonec i manažerem Sebiho (a také jeho dvou golfových sester) je Chilan Patricio Apey, tenisový superagent, jenž spolupracoval již s Petrem Kordou a dnes zastupuje třeba i Stefanose Tsitsipase.

Táta nic necukruje

Dá se říct, že nelze mít lepší tenisové zázemí. A také inspiraci, kterou Sebimu dávají i jeho dvě starší sestry. Dvaadvacetiletá Nelly vyhrála minulý víkend v Atlantě svůj první major a vystoupala na první místo golfového žebříčku.

„S tátou jsme byli v Londýně přikovaní k televizi, byly to nervy,“ líčil Sebi. Spolu s osmadvacetiletou Jessicou půjde Nelly v americkém týmu po zlatu na olympiádě v Tokiu.

I Sebastian, momentálně 50. tenista planety a čtvrtý nejlepší Američan na žebříčku, si start pod pěti kruhy vybojoval. Nominaci však s díky odmítl, chce se chystat na šňůru amerických betonových turnajů vrcholící US Open.

I tyhle nepopulární kroky dělá po zralé úvaze. Stejně tak letos v lednu nevyrazil na Australian Open a místo toho zařadil do programu challengery. Jeden z nich vyhrál, koncem května v Parmě pak ovládl i svůj první turnaj ATP.

Z dětských krůčků, na které vždycky tak dbal jeho táta a dával důraz na to, aby si potomci hlavně užili dětství, protože profesionálního sportu budou mít později nad hlavu, se stávají mílové kroky. K velké spokojenosti táty, jenž umí chválit, stejně jako kopat do zadnice. „To je jeho nejlepší vlastnost. Nic mi necukruje, hezky zpříma řekne, co si myslí,“ děkuje syn.

Loni touhle dobou byl Sebastian na 224. místě žebříčku, po turnaji v All England Clubu se posune už do první padesátky. A možná dost hluboko, protože v pondělním mači o čtvrtfinále s Karenem Chačanovem nebude zelenáčem. Grandslamové osmifinále si vyzkoušel loni na podzim v Paříži, kdy ho ohromil střet s jeho idolem Rafaelem Nadalem. A podle toho také vypadal výsledek (1:6, 1:6, 2:6).

Nyní už půjde pro postup. A rodina Kordových může mít druhého čtvrtfinalistu Wimbledonu.