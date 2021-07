Neuvěřitelný úspěch si připsal český basketbal. Po 41 letech se muži představí na olympijských hrách. Po skvělém šestém místě na posledním mistrovství světa potvrdili, že tahle parta je speciální. Sami hráči v čele s Tomášem Satoranským (29) mluví o rodině, ale interně si říkají ještě trochu jinak – Banda ču**ků!

Právě tak zní název skupiny na komunikační platformě WhatsApp, kde jsou neustále v kontaktu. Velmi těsné kamarádské pouto, které si budují řadu let, jim pomáhá v cestě za neskutečnými úspěchy. Netradiční pojmenování propálil pivot Ondřej Balvín v rozhovoru pro iSport.

„Je to neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Zatím tomu tady nikdo pořádně nevěříme. Vždyť my jsme jen banda ču**ků na výletě!“ Neskrýval český obr své emoce. „To je název naší WhatsApp skupiny, kterou máme s klukama z nároďáku. Jsme jedna velká rodina a takhle zůstáváme pořád v kontaktu. Není to tak, že skončí nároďák a my se rozejdeme s tím, že za rok zase ahoj. Píšeme si, žijeme naše kariéry přes reprezentaci. Jsme pohromadě deset, dvanáct let, a když to jde, snažíme se sejít. Ale pozor – taky nemáme problém se navzájem strašně seřvat.“

Z těch slov je více než patrné, že čeští basketbalisté si na tým pouze nehrají, oni jsou opravdu partou, kde jeden bojuje za druhého. Díky tomu dokázali fantasticky udolat nesmírně talentovaný kanadský tým a totálně přejet řecké soky ve finále kvalifikace.

Před rokem uhranuli svět na šampionátu v Číně, teď je čeká ještě lákavější asijská mise. Postupovou oslavu po vyčerpávajícím turnaji s pivem a písničkou zachytil na video zaskakující kapitán Tomáš Satoranský . A ne tak ledajakou písničkou. Z reproduktorů se ozýval líbezný hlas Hanky Zagorové a píseň »Mimořádná linka Praha-Tokio«. Nic výstižnějšího není.