Vyždímaný Satoranský dovedl tým do Tokia: Je to jako pohádka, víc než NBA!

Basketbalisté píší historii! Tým kapitána Tomáše Satoranského ve finále kvalifikačního klání o olympijské hry zničil Řecko 97:72 a postoupil do společnosti dvanácti nejlepších týmů světa. „Ještě si to úplně neuvědomuju. Je to jako pohádka,“ vyprávěl rozehrávač Chicaga, který byl zvolen MVP kanadského turnaje.

Po vítězném dramatu s Uruguayí 80:79 a nezapomenutelném thrilleru s Kanadou (103:101 po prodloužení) nastoupili svěřenci kouče Ronena Ginzburga do utkání o všechno proti Řecku. O tom, kdo má větší zájem o letenky do Tokia, jasně promluvily už úvodní finálové minuty. Češi si vypracovali vedení, první čtvrtinu ovládli o deset bodů.

„Byl to nádherný týmový výkon, který začal od Honzy Veselého. Ten byl hrozně namotivovaný, protože Srbové prohráli s Itálií a chtěl se dostat na olympiádu. Strašně nás nahecoval,“ prozradil Satoranský. „Já už jsem neměl moc sil po zápase s Kanadou. Díky němu jsem se chytil.“

Na týmu nebyla znát žádná nervozita, což se projevilo stabilní střelbou. Ospalí Řekové se však začali pomalu probouzet. Poločas naštěstí zakončil stylově Ondřej Sehnal trojkou na 50:43.

V závěru třetí čtvrtiny narostl náskok na luxusních 27 bodů! Neskutečnou pohodu podtrhl pivot Ondřej Balvín úspěšným trojbodovým pokusem…

Trenér Ginzburg postupně vystřídal všechny hráče základní rotace, aby si užili tu slastnou chvíli. Poslední vteřiny už na hřišti i na lavičce vládla česká radost. Po 41 letech postoupil mužský basketbal na olympijský turnaj.

„Je to hodně emoční vítězství. Chci poděkovat klukům, co předvedli. Ondra Balvín, Patrik Auda, ale i celá naše lavička se na tom vítězství strašně moc podíleli,“ vyprávěl Satoranský.

Český zástupce v NBA připomněl, že tým v kanadské Victorii nebyl favoritem. „Před turnajem nás opět všichni podceňovali. Měli jsme spolu málo tréninků. Hodně lidí se připojilo až před turnajem. Je to neuvěřitelný úspěch, co se nám tady podařilo. Olympiáda pro mě vždycky byl jeden z největších zážitků a sen dostat se tam jako tým. Nedokázal jsem si to ale představit ani v nejdivočejších snech. Je to pro mě možná větší úspěch než se dostat do NBA,“ vyznal se.

Devětadvacetiletý rozehrávač zastoupil zraněného Vojtěcha Hrubana v roli kapitána a úlohu zvládl víc než na výbornou. „Je mi líto kluků, kteří se na tomhle hrozně podíleli, že jezdili reprezentovat dlouho jako Vojta Hruban, Martin Kříž nebo předtím Pavel Pumprla a Jirka Welsch. Všichni tihle začali budovat ten úspěch, kterého jsme pak tady na turnaji dosáhli. Velký dík patří i jim a celému českému basketbalu. I fanouškům, kteří nám nepřestali věřit.“