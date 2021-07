Střelec Auda: To si budu pamatovat. Skupina v pohodě, smál se Bohačík

Jsme na olympiádě? Basketbaloví reprezentanti po triumfu ve finále kvalifikačního turnaje nad Řeckem (97:72) ani nemohli uvěřit, co dokázali. „Je to úžasný. Teď je hrozně těžké vyjádřit nějaké pocity. Takovýhle zápas ale asi čekal málokdo,“ rozplýval se nejlepší střelec rozhodující bitvy Patrik Auda.

Řekové párkrát zazlobili, ale jinak měli svěřenci trenéra Ronena Ginzburga zápas pevně ve svých rukou. Česko nasměroval do Tokia úchvatným výkonem s 20 body Patrik Auda. „Hodně dobře jsme vstoupili do zápasu. To nám ukázalo cestu, že s Řeckem můžeme úplně v klidu hrát. Pak jsme si náskok drželi. Nevím, jestli ve druhé půlce byli už unavení, ale asi už cítili, že jsou krok za námi,“ popisoval pivot, který na klubové úrovni působí v japonské lize.

Reprezentace prožila na olympijské kvalifikaci ve Victorii památné momenty. Po úvodní prohře s Turky si už hráči nemohli dovolit zaváhat. S Uruguají ustáli dramatickou koncovku. Semifinálové vyřazení favorizované Kanady se zapsalo zlatým písmem do české basketbalové historie. A nakonec finále, ve kterém Řekové neměli nárok.

„Neuvěřitelný. Tenhle moment, stejně jako mistrovství světa 2019, si budu pamatovat. A to nás ještě čeká olympiáda,“ usmíval se Auda.

Jednou z hlavních zbraní české ofenzivy ve finále byl i Jaromír Bohačík. Řekové si s ním nevěděli rady – trápil je nájezdy i střelbou z dálky. K postupu pomohl 15 body. „Já jsem si to asi ještě pořád neuvědomil. Je to takové neuvěřitelné, že pojedeme na olympiádu, i když podle těch začínajících oslav se to zdá docela blízko. Takže to nakonec bude asi pravda,“ usmíval se na terase hotelu, kde právě startovaly české oslavy postupu. „Nálada je výborná. Zápas byl z naší strany prostě super. My jsme je prostě přejeli. Je to neuvěřitelné,“ popisoval Bohačík.

Po mistrovství Evropy (7. místo), mistrovství světa (6. místo) teď reprezentace postoupila na olympiádu. „Čeká nás toho ještě hodně v budoucích měsících a letech. My jsme takový neskautovatelný tým. To je fakt banda individuálních hráčů a každý je jiný a může se urvat. To je naše výhoda. Doufám, že se to bude dařit i na olympiádě,“ vyhlížel Bohačík Tokio.

Češi se ve skupině střetnou i s basketbalovou velmocí USA. „Viděl jsem, že je tam Amerika, Francie a Írán, takže skupina v pohodě,“ smál se Bohačík, který uplynulou sezonu strávil ve Štrasburku.

Slavit mohl i mladík Ondřej Sehnal. Právě jeho poločasová trojka s klaksonem Čechy uklidnila a vrátila jim pohodlnější sedmibodový náskok. „Sedm vteřin do konce jsem to měl v ruce. Ondra Balvín mi šel postavit clonu. Čtyři vteřiny před koncem už jsem věděl, co budu dělat. Jen jsem si připravoval tu pozici. Pak už přišlo to, čím jsem známý – úkrok doleva a střela. A spadlo to tam,“ popisoval důležitý moment muž, který strávil ve finále na palubovce 19 minut. Zahrál si tak proti řeckým hvězdám jako jsou Calathes nebo Sloukas.

„Už jsem o tom přemýšlel před zápasem, pokud tam vyběhnu. Calathese i Sloukase sleduji už několik let. Je to skvělý se potkat s takovými hráči na hřišti. Já jsem jenom rád za tu šanci, a že jsem dostal takovou minutáž,“ prohlásil.

S reprezentací byl na první velké akci, která hned skončila historickým úspěchem. „Myslím, že jsem to ještě úplně nevstřebal. Přeci jen je to pro český basket asi největší úspěch za posledních spoustu let. Doufám, že postupem času to začnu chápat. Možná se to stane, až dorazíme do Tokia,“ usmál se Sehnal. „Dostal jsem spoustu gratulací. Abych řekl pravdu, nepočítal jsem je. Jsem až příjemně překvapený z toho, kolik Čechů to sledovalo. I ty první dva zápasy, které byly pro českého člověka v nelidské časy,“ děkoval příznivcům hráč USK Praha.