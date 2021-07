Hokejista Kubalík si vzal krásnou Kláru: Na svatbě jim zahrál známý zpěvák

Dopřává si zaslouženého volna po náročné sezoně v NHL a účasti na hokejovém šampionátu. Rozhodně ale reprezentační útočník Dominik Kubalík (25) nezahálí. Naopak! V sobotu udělal nejdůležitější životní krok a do další sezóny už nastoupí jako ženáč.

Jen co to koronavirová opatření dovolila, prožil Dominik Kubalík s partnerkou Klárou, se kterou žije v Chicagu, svůj velký den. »Ano« si řekli na malebném statku v středních Čechách a svatba to byla skutečně nádherná.

Na stolech s překrásnou výzdobou v bílo-zelených tónech čekaly na hosty originální jmenovky v podobě zmenšenin hokejového dresu, kterými se řada z nich pochlubila na instagramu. Stejně jako s hudebním zážitkem, který svatebčanům zařídil muzikant Pavel Callta , který na veselce živě zahrál.

Vstup do nové životní etapy ale rozhodně neměli novomanželé jednoduchý. Museli nejprve ukázat, že jsou na společnou jízdu životem připraveni. Dostali totiž za úkol nasednout na dvojkolo a objet na něm místní hříště. Pro nevěstu v bílé róbě to bylo obzvlášť složité, nakonec to ale společně zvládli a svým hostům za jízdy i zamávali.

Teď už zbývá jen otázka, jestli krásnou rodinku kromě čivavy Rockyho brzy doplní i »Kubalda« junior...