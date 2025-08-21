Andersen s čistou hlavou, inspirace pro Hradec. Co Beran a kdo za Kalvacha a Šína?
Střed zálohy, srdce týmu: nový díl pořadu iSkaut se speciálním hostem Jakubem Radou detailně rozebírá klíčové posty vybraných ligových týmů. „Kofoda Andersena teď beru vlastně jako novou posilu, vidím ho teď jako ideálního partnera pro Kaana Kairinena ve středu sparťanské zálohy,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica o dánském záložníkovi Sparty.
Jak Plzeň nahradí Kalvacha?
Kam by se díval Baník v případě odchodů Matěje Šína a Tomáše Riga?
A jaký vliv na hru Sparty bude mít Kofod Andersen, kterého v minulé sezoně tížily vážné rodinné trable?
Co hierarchie střeďáků Slavie a Michal Beran coby nejžhavější zboží ligy?
Celý díl pořadu iSkaut najdete na liganaruby.cz nebo na iSportu v sekci Premium.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu