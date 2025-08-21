Předplatné

Andersen s čistou hlavou, inspirace pro Hradec. Co Beran a kdo za Kalvacha a Šína?

Střed zálohy, srdce týmu: nový díl pořadu iSkaut se speciálním hostem Jakubem Radou detailně rozebírá klíčové posty vybraných ligových týmů. „Kofoda Andersena teď beru vlastně jako novou posilu, vidím ho teď jako ideálního partnera pro Kaana Kairinena ve středu sparťanské zálohy,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica o dánském záložníkovi Sparty.

  • Jak Plzeň nahradí Kalvacha?

  • Kam by se díval Baník v případě odchodů Matěje Šína a Tomáše Riga?

  • A jaký vliv na hru Sparty bude mít Kofod Andersen, kterého v minulé sezoně tížily vážné rodinné trable?

  • Co hierarchie střeďáků Slavie a Michal Beran coby nejžhavější zboží ligy?

Celý díl pořadu iSkaut najdete na liganaruby.cz nebo na iSportu v sekci Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

