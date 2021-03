Vynulovaný Boston: Pastrňák vyslal deset střel. Gól dal Palát a Faksa

Góly

Domácí: 25:13. Lee, 26:15. B. Nelson, 36:56. Cizikas, 52:57. Clutterbuck, 57:48. B. Nelson

Hosté: 45:41. Skinner, 49:37. C. Miller

Sestavy

Domácí: I. Sorokin (Varlamov) – Pelech, Pulock, Mayfield, Leddy, Dobson, A. Greene – Eberle, Barzal, Lee (C) – Jo. Bailey (A), B. Nelson, Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Dal Colle – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck (A).

Hosté: J. Johansson (C. Hutton) – Ristolainen, Dahlin, C. Miller, Montour, Bryson, Davidson – Cozens, Eichel (C), Hall – S. Reinhart (A), E. Staal, Olofsson – Okposo (A), Eakin, Rieder – Lazar, Skinner, Mittelstadt.

Rozhodčí

Luxmore, Peel – Nagy, MacPherson

Stadion

Nassau Veterans Memorial Coliseum, New York