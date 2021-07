Odpískat olympiádu kvůli nenávisti? Vondroušovou přemluvila maminka!

Mám jet, když jsem pod takovou kritikou? Zasloužím si vůbec reprezentovat? Takové otázky si Markéta Vondroušová vážně pokládala. Nakonec ji ale přemluvila maminka Jindřiška!

„Hodně to v sobě řešila, ale já jsem se jí snažila dodat tu největší podporu, aby to nevzdávala,“ pověděla pro TV Nova.

"Přišlo nám to jako jedinečná šance, tak jsme chtěli, aby na tu olympiádu odjela. A to, co se jí nakonec povedlo, je neskutečné! Fantastický úspěch!“ kývala hlavou paní Jindřiška. „Hned jsme si psali, říkala jsem jí, že předvedla fantastický tenis, a že jsme na ni neskutečně pyšní!“ dodala.

Proč nenávist?

Když se před měsícem uzavřela česká tenisová soupiska do Tokia, začaly Markétě chodit nenávistné až výhrůžné zprávy. Kvůli koronavirem zmraženému žebříčku se totiž na Hry dostala právě Vondroušová na úkor momentálně lépe hrající Karolíny Muchové (24).

„Převládá názor, že s ohledem na aktuální formu by měla jet Karolína, jakákoli změna nominace určené Mezinárodní tenisovou federací ovšem není možná,“ krčil tehdy rameny svazový šéftrenér Jan Stočes. Teď ale i on musí uznat, že o chybu rozhodně nešlo!

Markéta v Japonsku zářila. Postupně sestřelila Bertensovou, Buzarnescuovou, hvězdnou Ósakaovou, díky skreči Badosaovou a v semifinále dala klepec i Svitolinové. Prohrála až ve finále, ovšem po velké třísetové bitvě (5:7, 6:2 a 3:6) v pekelné výhni, která se protáhla na dvě a půl hodiny.

„Nechci být smutná, protože se mi povedl velký úspěch, ačkoliv jsem sem letěla jako outsider. Jsem na sebe pyšná, na olympiádu chci vzpomínat v hezkém,“ povídala, když se jí na krku houpala stříbrná medaile.