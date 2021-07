Vondroušová: Jsem šťastná, nebudu smutná. Chci borůvkové knedlíky!

Občas po porážkách pláčete, ale to dnes asi nepřipadá v úvahu, ne?

„Tak trochu to na mě šlo, ale říkala jsem si, že musím vypadat dobře na ceremoniálu. (smích) Říkala jsem si, že nebudu po téhle prohře smutná, protože je to fakt velký úspěch. V Paříži (při finále Roland Garros 2019 – pozn. red.) jsem byla smutná hrozně a nějak jsem si to neužila. Chci na olympiádu vzpomínat v hezkém a nejsem smutná z toho, že mám stříbro.“

Zůstala ve vás ta zkušenost z Paříže?

„Tehdy jsem po prohraném finále byla zklamaná, ani jsme nešli na jídlo. Byli tam všichni a já jsem zůstala na pokoji, byla jsem smutná. Teď jsem si řekla, že si to chci užít. Těším se, až se vrátím do českého domu ve vesnici a oslavíme to. Doma taky. Těším se. Chci si to užívat.“

Vaše naladění bylo vidět i při vyhlášení, při němž jste s Bencicovou o něčem žertovaly…

„My jsme si říkaly, že si to zavěsíme navzájem na krk. Jak to bylo smutné, že nám to nikdo nevěší. Ale zakázali nám to. Pak jsme si povídaly. Nevěděly jsme, kdy máme mít masky, kdy ne, jestli můžeme jít k sobě. Ale myslím si, že to proběhlo docela dobře a fotky budou dobrý.“ (smích)

Kde se vzala ta uvolněná atmosféra mezi vámi a Belindou?

„Jsme dobré kamarádky, hodně spolu trénujeme, povídáme si. Bavily jsme se před finále i semifinále. Pak jsme si psaly, jak jsme vyhrály, že už tu medaili máme. Byl to skvělý zápas od obou. Jsem za Belindu ráda, že vyhrála. Obě jsme zlato samozřejmě chtěly, ale bohužel na mě dneska nevyzbylo. Určitě jsme obě byly zakouslé na kurtě, nic jsme si nedaly zadarmo. Nejsem taková, že pak mám zášť a někomu něco nepřeju. Takže ať si to užije. A příště ji porazím!“

Zápas byl hodně vyrovnaný, kde se lámal?

„Měla jsem brejk ve třetím setu a výhodu za stavu 3:3. Ale ona zahrála dobře. Nic si extrémně nevyčítám. Bylo to těžké, protože ona šla do všeho po hlavě. Myslím si, že jí to dneska fakt vycházelo. Kdyby hrála trošičku hůř, výsledek by byl obrácený.“

Jak jste byla na finále naladěná?

„Hlavně jsem si finále chtěla užít, protože ho člověk nehrává každý den. Věděla jsem, že už mám medaili jistou. Říkala jsem si, že do toho půjdu a budu makat, co to půjde. Nevyšlo to, ale mám čisté svědomí, že jsem na kurtu nechala všechno. Bohužel, ona byla lepší. Nemůžeme vyhrát obě. Jsme kamarádky, takže jsem aspoň ráda, že mě porazila právě Belinda.“

Jaká je olympijská medaile, kterou právě držíte v ruce?

„Těžká. Šíleně těžká. Jsem z ní úplně nadšená. Doufám, že ji někde cestou neztratím. Nechám si ji na krku celou dobu. Určitě pro ni budu muset najít místo. Pořídili jsme si kočičku, která nám všechno bourá, takže budu muset najít místo, kde ji nechá být.“

Když na ni kouknete, co v ní vidíte?

„Uvidím v ní vedro a strašnou dřinu. Na konci jsem byla fakt hotová, ale bojovala jsem o každý míč. Jsem na sebe pyšná, že jsem tak hrála, protože ona hrála taky dobře.“

Stříbro v singlu ještě žádný český tenista na olympisjkých hrách nezískal, uvědomujete si, o jaký se jedná úspěch? Jen za federace vyhrál v Skorejském oulu Slovák Miloslav Mečíř.

„Ještě mi to nedochází. Když medaili vidím a vím ohlasy z domova, je to veliké. Kdyby mi tohe někdo řekl před turnajem, brala bych ji na tisíc procent. Jsem ráda, že mám stříbro. Dneska je to trošku smutné, ale chci si užívat.“

Jaké se k vám dostaly ohlasy z domova?

„Psalo mi hodně lidí, máma, přítel. Říkali, že to byl skvělý zápas, že jsou pyšní. Jsem hlavně ráda, že oni mají taky takovýhle přístup, že nejsou nějací zklamaní. Myslím, že to bude super, až se vrátím domů. Už ve čtvrtek letím do Montrealu, takže na odpočinek moc čas nebude. Ale budu se snažit zajet za našima a za babičkami do Sokolova. Tam mi hodně fandili, takže se těším, až tam přijedu. A myslím si, že to teď bude super.

Dočkáte se u babiček nějaké odměny?

„Doufám, že mi udělají borůvkové knedlíky! Já se budu snažit jet do Sokolova co nejdříve, protože tam sledovali zápas na velkoplošné obrazovce na náměstí, tam to bylo veliké. Všichni to prožívali, jak jsem z malého města. Je to hezké.“

Máte za sebou už slávu po finále Roland Garros, co čekáte teď?

(úsměv) „Možná lepší, že jsem olympijský turnaj nevyhrála celý, to by bylo hrozný. I tak to bude v Česku ostrý, ale po Paříži jsem si na to už trochu zvykla a nějak jsem se s vámi smířila. Těším se na všechny, vím, že to lidi sledují. Chci se jim za to odvděčit a sdílet s nimi co nejvíc.“

