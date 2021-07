Vondroušová o Bencicové: Finále nám vyšlo, mluvit jsme o něm nechtěly

Když postoupila do finále olympijského turnaje, vzpomněla si na komedii S tebou mě baví svět. „My vám ty medaile přivezeme,“ naťukala mamince rychle slavnou hlášku do textové zprávy. Otázkou před dnešním zápasem tak zůstává, jestli se Markétě Vondroušové bude na krku houpat zlatá, nebo stříbrná placka. Její soupeřkou bude Švýcarka Belinda Bencicová.

S rodačkou z Flawilu má levoruká Češka vyrovnanou bilanci. Poslední měření sil dopadlo letos v Miami lépe pro Vondroušovou. „To byl super zápas. A strašně těžký. Porazila jsem jí šest čtyři ve třetím. Ona je hodně útočná. Bude to těžké. Jsme docela kamarádky,“ vzpomínala po vyhraném semifinále v Tokiu. „Říkaly jsme si v šatně, než šla hrát svůj zápas, že už je to blízko a potkáme se ve finále, ale nechtěly jsme o tom raději moc mluvit. Nakonec nám to vyšlo. Je to hodně hezké.“

Loni v květnu naopak dvaadvacetiletá Maky padla na domácím turnaji v Praze po setech 0:6 a 4:6. „Markéta je velmi nepříjemná soupeřka, to všichni víme. Je ohromně talentovaná, má dobrý cit v ruce. Je třeba ji stále tlačit, protože když ji necháte hrát, tak ty kraťasy a slicy od levačky jsou obzvlášť nepříjemné,“ vyprávěla tehdy Bencicová po triumfu plynulou slovenštinou.

Jejím otcem je totiž Ivan Bencic, který ji sám trénuje. Rozený Slovák, jehož rodiče emigrovali do Švýcarska, když mu bylo pět. Společně s manželkou Danielou vedli Belindu k tenisu od čtyř let a podařilo se jim vychovat bývalou juniorskou světovou jedničkou a čerstvě také finalistku Her.

V Tokiu se Švýcarka ukazuje, stejně jako Vondroušová, v ohromné formě. Do finále se dostala mimo jiné i po skalpu rozjeté Barbory Krejčíkové. „Zasloužila si vyhrát, hrála líp,“ slzela česká reprezentantka po porážce. Pomstít se může v deblu, společně s Kateřinou Siniakovou vyzve v duelu o zlato právě Bencicovou v páru s Viktorií Golubičovou.

Tvrdými forehandy od základní lajny a rychlou hrou deprimuje reprezentantka země helvétského kříže prozatím všechny sokyně, naposledy Jelenu Rybakinovou. „Moje emoce jsou teď moc silné,“ vzlykala světová dvanáctka, když Kazašku porazila po setech 7:6, 4:6 a 6:3. „Získat tady medaili je nejlepší věc, která se mi kdy přihodila. Reprezentovat na olympiádě a ještě k tomu přivézt medaili, to bylo něco, o čem jsem snila, ale nemyslela jsem si, že se mi to povede.“

Výkony rodačky ze Sokolova, jejíž účast v závěrečné fázi turnaje je pro mnohé překvapením, ale udivují mnohem víc. V prvním kole přetlačila ve třech setech Kiki Bertensovou, od té doby neztratila jedinou sadu. Smetla například světovou dvojku, tvář Her Naomi Ósakaovou i čerstvě vdanou ukrajinskou hvězdu Elinu Svitolinovou.

„Když jsem postoupila přes Naomi, začala jsem věřit, že ty holky můžu tady porážet, ať je to kdokoliv. Teď už to může dopadnout jakkoliv,“ vyznala se Češka po výhře nad Ukrajinkou. „Belinda taky hraje skvěle, takže to bude zase těžký zápas. Ale už jenom to, že s tou medailí odjedu, je krásný,“ dodala.

Nervozitou se však svazovat nenechává. Během volného dne stihla mimo regenerace také podporovat další olympioniky. Na sociální sítě umístila video, kde si společně s ostatními z české výpravy užívá senzační triumf Lukáše Krpálka. Dnes jí chybí poslední krok, aby se podobným stylem slavilo i její vítězství.

Cesta Vondroušové do finále

Fáze Soupeřka Výsledek 1. kolo Kiki Bertensová (Niz.) 6:4, 3:6, 6:4 2. kolo Mihaela Buzarnescuová (Rum.) 6:1, 6:2 Osmifinále Naomi Ósakaová (Jap.) 6:1, 6:4 Čtvrtfinále Paula Badosaová (Šp.) 6:3, skreč Semifinále Elina Svitolinová (Ukr.) 6:3, 6:1

Cesta Bencicové do finále

Fáze Soupeřka Výsledek 1. kolo Jessica Pegulaová (USA) 6:3, 6:3 2. kolo Misaki Doiová (Jap.) 6:2, 6:4 Osmifinále BARBORA KREJČÍKOVÁ 1:6, 6:2, 6:3 Čtvrtfinále Anastasia Pavljučenkovová (Rus.) 6:0, 3:6, 6:3 Semifinále Jelena Rybakinová (Kaz.) 7:6(2), 4:6, 6:3

Očima experta: Úplně změnila hru, nikdy jsem to neviděl

„Je to neuvěřitelná story. Vondroušová je jako politá živou vodou, protože to co předvádí, je ještě lepší, než když byla ve finále Roland Garros v roce 2019.

Momentálně je pro soupeřky nehratelná.

Kondičně je totiž výborně připravená, dobře se pohybuje a hlavně – jejím největším problémem v minulosti bylo, že hrála většinu základních úderů pozdě. Nejlepší úder jí zůstal, ten bekhendový stopball (kraťas) je světový úder. A teď už hraje rychle, takže sama udělá dost bodů, což se v minulosti moc nestávalo.

Nikdy jsem neviděl, že by někdo na vrcholném turnaji, jako je olympiáda nebo grandslam, změnil hru k lepšímu. Neuvěřitelný. Ještě když si vezmeme, jak špatně začala sezonu. Nic moc nehrála, všechno vracela pozdě a pomalu. Zřejmě se výborně připravila, zaslechl jsem Ondřeje Pálu, že prý v tréninku porážela Garbině Muguruzaovou a Igu Swiatekovou úplně bez problémů.

Muselo jí potkat něco, že se úplně uvolnila a doufám, že to vydrží, protože má obrovskou šanci na velký úspěch. Musí zůstat u agresivní hry odzadu, aby se i šetřila kondičně. Viděli jsme, co se stalo s Badosaovou, ta málem zkolabovala. A to je hráčka širší světové špičky. Na ty podmínky jsou tenisti docela zvyklí z Australian Open, nebo i na US Open je někdy podobné počasí.

Ale je to samozřejmě jiný turnaj a dochází k častým překvapením. Škoda, že nehrály už včera, protože Belinda měla těžší zápasy. Ale je to výborná hráčka, porazila Krejčíkovou, kterou jsem osobně považoval za favoritku. Je to hráčka top desítky, takže nás čeká boj.“

Jan Kukal, bývalý tenista a daviscupový trenér