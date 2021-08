Byl jejím pokladem a ona jí ho ukradla. Švýcarská tenistka Belinda Bencicová (24) před třemi lety přebrala české topmodelce Denise Dvořákové manžela a teď hodlá loupit znovu. Mrška se slovenskými kořeny od ní v roce 2018 odloudila fotbalistu Martina Hromkoviče. „Přišlo to trochu nečekaně, ale je to vlastně ideální situace,“ tvrdila tehdy vnučka exhokejisty Ivana Benčiče.

Jen pro nešťastnou českou manekýnku to asi zrovna ideální situace nebyla… Belindě to ovšem nestačí. Teď má zálusk obrat také další Češky. Ne sice o jejich lásky, ale o zlato z olympijského turnaje. V duelu s Markétou Vondroušovou se jí to už povedlo, teď si vzala na paškál také světové deblistky Kateřinu Siniakovou s Barborou Krejčíkovou, proti nimž nastoupí společně s Viktorijí Golubicovou v neděli.

Kdo jí dodal takovou kuráž? Přece svalovec Hromkovič, který si milovanou Bencicovou vzal do parády. Nejen ve vztahu, ale i kondičně. „Nemám čas se tady unavit,“ vyprávěla usměvavá tenistka švýcarským novinářům. Na kurtu vypadá nesmrtelně, přestože na něm během Her strávila suverénně nejvíc času.

Za šest dní zvládla v ďábelském tempu a počasí odehrát devět zápasů v šesti dnech. „Jsem zvyklá hrát hodně. Trénuju tak tvrdě, že zápasy beru skoro jako relax,“ povídala, než poděkoval svému milovanému Martinovi. „Má na mém úspěchu obrovský podíl. Je také sportovec, má stejnou mentalitu. Chápe, jak se cítím v těžkých chvílích,“ děkovala.

Děvětatřicetiletý chlapík z ní udělal železnou lady. „Je to tvrdý chlap,“ chechtá se uvolněná olympijská hvězda. „Našli jsme se hodně rychle nejen ve sportu, ale i soukromí. Je ale důležité, umět to oddělit. Každopádně ví, jak mě zatlačit na hranici možností.“

Bencicová přitom už propadala skepsi. Trápila ji zranění, nenaplňovala ambice, byla na dně. Až potkala Hromkoviče. Sestavuje pro ni nejen tréninkový plán, ale i jídelníček. „Když jsme se seznámili, byly její pohyby kapánek neohrabané,“ řekl Blicku muž jako hora, který rychle získal Belindovu důvěru.

A coby uznávaný kouč fitness z ní udělal dámu podle svého gusta. Za dva roky zhubla víc než deset kilo a její nohy jsou rychlejší než kdykoliv předtím. „Jsem strašně rád, že mi Belinda věří a věří moji práci. Do všeho dává víc než sto procent. Jsem na ni velmi hrdý,“ dodal.