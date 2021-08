S tou holkou vážně není nuda. Maminka Markéty Vondroušové (22) Jindřiška by mohla vyprávět. S dcerou za sebou mají měsíc jako na houpačce, který vyvrcholil tak trošku nečekanými zásnubami stříbrné olympijské medailistky.

Právě na senzační jízdě tokijským pavoukem má Jindra elementární podíl. Byla to ona, kdo Maky přemluvil k účasti. Tenistce se totiž do olympijského dobrodružství dvakrát nechtělo. Chybělo málo a místo ní seděla v letadle směr Japonsko spoluhráčka ze Štvanice Karolína Muchová . „Hodně to v sobě řešila, ale já jsem se jí snažila dodat tu největší podporu, aby to nevzdávala,“ pověděla pro TV Nova.

A dobře udělala. Dcera se vybičovala k výjimečným výkonům. Cestou do finále zdolala zkušenou Bertensovou či hvězdu hvězd Ósakaovou. „Přišlo nám to jako jedinečná šance, tak jsme chtěli, aby na olympiádu odjela. A to, co se jí nakonec povedlo, je neskutečné! Fantastický úspěch!“ vyprávěla tenistčina maminka.

Po tom nervovém vypjetí se bezprostředně po Hrách vydala za relaxem do Řecka. Užít si sluníčka a klidu. Jenže… Nebyla by to Markéta, aby mamce na dálku nepřipravila překvapení. Zásnuby! Její milovaný Štěpán ji požádal o ruku. Do roka a do dne se budou péct svatební koláčky.

„To takhle člověk vyrazí na dovču, odpočinout si od všech emocí, a pak přijde jako blesk z čistého nebe nová zpráva,“ napsala z jihu Evropy lehce zaskočená Jindřiška. „S tebou se člověk vážně nenudí,“ vzkázala prostřednictvím Instagramu budoucí paní Šimkové.

Nakonec Jindřiška pobavila svým aktuálním rozcuchem. „Ty vlasy mám z lodního výletu, ne z Maky,“ smála se než dodala: „Punk není mrtvý.“