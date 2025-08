V Maďarsku vyhrál Norris, Piastrimu se znovu přiblížil. Leclerc doplatil na technické potíže

Při sobotní kvalifikaci ale zazářila jiná barva, konkrétně červená. V nablýskaném Ferrari si pro nejlepší výchozí pozici dojel Charles Leclerc, který ale o den později vstřebával zklamání. Odcházel rozzuřený, nasupený, vytočený. A to vskutku pořádně.

Po polovině závodu bojoval monacký pilot na dálku o vítězství. Před sebou měl pouze Landa Norrise, u kterého se očekávalo, že mu začnou pneumatiky postupem času odcházet. Za ním se pak štosovali Oscar Piastri s Georgem Russellem.

Jenže zhruba dvacet kol před cílem začal Leclerc zpomalovat. Na nejbližší soupeře poztrácel dvě až tři sekundy na kolo a v rozmezí pár minut svůj druhý flek neuhlídal. O bednu jej připravily technické problémy, kvůli kterým své stáji ve vysílačce nebývale vyčinil. „Neposlechli jste mé rady,“ hromoval.

O nejvyšší stupínek v závěru bojovali už jen piloti McLarenu. Ostatně jak se čekalo, rukavičky ani nenavlékli. Největší konkurenti v boji o titul do toho šlapali až do konce. Především Piastri, jehož pozdní brzdění do zatáčky v předposledním kole málem vyřadilo oba. Norris nakonec vyhrál, taktika s jednou zastávkou v boxech mu vyšla na výbornou.

„Teď jsem z toho závodu mrtvý, protože na začátku jsme to jen na jednu zastávku určitě neplánovali. Ale nepovedl se mi start, proto to byla vlastně jediná možnost, jak se vrátit do formy,“ měl jasno vítěz. „V posledním stintu to bylo těžké, když mě Oscar doháněl. Tlačil jsem naplno.“

Norris se u svých mechaniků objevil jen ve 31. kole. Ti odvedli parádní práci, neboť Britův pit stop zvládli za 1,9 sekundy. Ohromující čas! „Vždycky je trochu riskantní jet na jednu zastávku, zároveň si to vyžaduje nedělat chyby, jet dobrá kola a mít dobrou strategii. Všechny tyto věci jsme splnili, za což jsem nesmírně šťastný,“ oddechl si Norris.

Naopak Piastri byl zklamanější. „Tlačil jsem, jak nejvíc jsem mohl. Viděl jsem Landa, že jede jen na jednu zastávku, takže jsem tušil, že budu muset na trati předjíždět, což se tady v Maďarsku snáze řekne než udělá,“ pokrčil rameny.

Přesně deset závodů před koncem sezony se bitva o titul ještě víc zdramatizovala. Piastri je v čele seriálu od druhého závodu v Číně, jenže Norris především díky čtyřem výhrám z posledních sedmi závodů manko postupně stahuje. Do čtyřtýdenní letní přestávky půjde jen s devítibodovou ztrátou.

„Bojujeme spolu strašně těsně. Teď je těžké říct, na čí straně je momentum. Je to tvrdé, ale zároveň to je zábava. Myslím si, že je skvělé, že jsme znovu dojeli na prvním a druhém místě. Oscarovi patří velká zásluha za to, jak se v úvodu sezony pořádně rozjel a já se sotva držel. Nyní se blížím, takže se těším na další dny,“ líčil šťastný Norris.

Výsledky Velké ceny Maďarska formule 1

1. Norris (Brit./McLaren) 1:35,21,000, 2. Piastri (Austr./McLaren) -0,698, 3. Russell (Brit./Mercedes) -21,916, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -42,560, 5. Alonso (Šp./Aston Martin) -59,040, 6. Bortoleto (Braz./Sauber) -1:06,169.

Průběžné pořadí MS (po 14 z 24 závodů): 1. Piastri 284, 2. Norris 275, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) 187, 4. Russell 172, 5. Leclerc 151, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 109.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 559, 2. Ferrari 260, 3. Mercedes 236, 4. Red Bull 194, 5. Williams 70, 6. Sauber 51.