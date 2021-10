Rosického emotivní řeč! Z kabiny Sparty unikla nahrávka oslav po derby

Pikantní 300. derby mezi Slavií a Spartou okořenilo fotbalovým nadšencům první říjnovou neděli. Hřiště jako vítěz nakonec opouštěl tým z Letné, což se stalo po dlouhých pěti letech. Do kabiny potom dorazil sportovní ředitel Tomáš Rosický, který měl k mužstvu emotivní proslov.

Souboj pražských „S“ se lépe sledoval fanouškům Sparty, která nakonec po hubené, ale cenné výhře 1:0 brala body. Na vítězství nad slavným rivalem čekal klub z Letné dlouhých pět let. Po duelu vyrazil do kabiny domacích Tomáš Rosický, který na Spartě pracuje jako sportovní ředitel. Kromě poděkování za přednesený výkon přišel také mužstvo nabudit a připomenout mu jeho sílu.

„Já jenom, kluci, navážu na to, co jsme se bavili před zápasem se Zlínem. Před zápasem se Zlínem jsme si říkali, že krizové momenty a krizové situace, kluci, jsou to, co vás definuje jako hráče a jako tým. Teď to vidíte sami, a sami jste si poznali, že na to máte!“ hřímal Rosický po výhře nad rivalem.

Tomáš Rosický a jeho řeč po výhře nad Slavií.

„Musíte, kluci, chtít! Ta kvalita, podívejte se, jaké jste zvládli zápasy. To není jednoduché! Čili ten charakter, mentalita, kvalita, to všechno tady je. Ale musíte chtít, obětovat se pro to a vzít si to! A já vám kluci říkám, že to stojí za to. Já vám gratuluju, děkuju, bylo to krásné,“ končí Rosického slova na videu, které Sparta dala na své sociální sítě. Sportovní ředitel Sparty pak dal hráčům dva dny zaslouženého volna.

Na ochozech utkání přihlížela spousta známých tváří, jako například Tomáš Řepka, František Straka, Leoš Mareš nebo také Rosického manželka Radka.